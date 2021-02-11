ثلوج على ارتفاع 600 متر بالاردن الاسبوع القادم



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان





تشير الخرائط المستقبلية لمواقع الطقس العالمية بتأثر المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، باندفاع كتلة هوائية باردة باتجاه المملكة، ومنخفض قطبي يمتد ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.ووفق التحديثات الاخيرة فان المرتفعات التي تزيد عن 600 متر عن سطح البحر من المرجح ان تشهد تساقطا للثلوج في عموم مناطق المملكة .بدوره قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب للوكيل الاخباري ان الحالة الجوية القادمة الى المملكة لا تزال قيد المتابعة والدراسة مشيرا الى انه سيتم تزويد المواطنين بكل التفاصيل عنها بداية الاسبوع القادم .واكد آل خطاب على ان ما يتم تداوله ليس دقيقا لبعد الفترة الزمنية ، مشيراً ان المعلومة الاكيدة ستصل المواطنين حول الحالة الجوية القادمة وما اذا كانت تحمل الثلوج وكافة التفاصيل .