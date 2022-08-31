حرارة أعلى من معدلاتها بـ 8 درجات في المملكة

الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة المرافقة للمنخفض الموسمي الحراري بحيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، وتسود اجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



ليـــــــــلاً: الأجواء حارة نسبياً بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة ، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.



خليج العقبة:

الأجواء حارة جداً نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار على فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.