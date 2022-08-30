الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9 درجات اليوم

الوكيل الإخباري - يستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-9) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً: الأجواء حارة نسبياً بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.



خليج العقبة:

الأجواء حارة جداً نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار على فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





التحذيرات:

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.







