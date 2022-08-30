الأربعاء 31-08-2022
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الثلاثاء، 30-08-2022 06:13 ص

الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9 درجات اليوم

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الوكيل الإخباري - يستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-9) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً: الأجواء حارة نسبياً بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.


خليج العقبة:
 الأجواء حارة جداً نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار على فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
 - عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.




 




 

 


 

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