متى ترحل موجة البرد عن الاردن ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدله في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .



ويوم الاحد يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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