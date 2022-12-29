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الخميس، 29-12-2022 09:57 ص

أخصائية توضح حول تأثير ارتداء الكعب العالي على الصحة .. وتقدم نصائح للنساء

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الوكيل الإخباري-عرضت أخصائية أمراض الأقدام في الكلية الملكية البريطانية لطب الأقدام، إيما ماكوناتشي، نصائح لحماية القدمين من الكعب العالي، وفق موقع "ميترو".

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الحرارة المنخفضة
تقول إيما: "من الأفضل تجنب تعريض القدمين للطقس البارد، فنحن نرى حالات لا حصر لها من تورم الأصابع في الشتاء بسبب برد القدمين".
يمكن أن يؤدي الضغط الناجم عن أحذية بكعب عال إلى كدمات مؤلمة في الأنسجة الرخوة في القدم وهو أمر يزيد سوءاً في البرد.


الارتفاع المثالي
توصي إيما بتجنب الكعب الذي يزيد عن 2 سم، وبتجنب الكعب العالي النحيف لأنه يمنع الاستقرار ويتسبب في تأرجح القدمين أكثر، ويزيد الضغط عليهما.


كما تنصح إيما بحذاء مع حزام حول الكاحل أو عند منتصف القدم للحفاظ على ثباته الحذاء في القدم. 


الحذاء أولاً

تنصح إيما باختيار حذاء بكعب عال للراحة لفترة طويلة. وتنصح باختياره ليتناسب مع العديد من الأزياء والإطلالات، ما يعطي فرصة للحفاظ على صحة القدمين والابتعاد عن الضغط عليهما.


الحذاء المبطن
توصي إيما بتجنب الأحذية الرقيقة من الأمام لأنها تزيد الضغط على القدم، واختيار حذاء مبطن بشكل جيد خاصة عند منطقة الكعب.
النقع في ماء دافء

هنالك طريقة بسيطة لتهدئة آلام القدمين، وحسب إيما فإن نقع القدمين في الماء الحار مع بعض الملح  10-15 دقيقة، طريقة طبيعية معروفة لتخفيف آلام.

 

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