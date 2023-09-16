أسباب طرقعة الركبة.. متى تستدعي زيارة الطبيب؟

الوكيل الإخباري- تحدث طرقعة الركبة، نتيجة العديد من المشكلات والأسباب المختلفة، في المفاصل والأربطة، ويشعر بها الشخص الذي تنتابه أعراض الطرقعة عند ممارسة الرياضة، والجلوس والقيام.



وفي شأن هذا الصدد، قال الدكتور شهاب الدين غريب، أخصائي جراحة وطب العظام، إن طرقعة الركبة من الأمور التي تسبب ازعاجًا كبيرًا لمن تنتابه هذه الأعراض.



متى يجب الذهاب للطبيب؟

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وكشف أخصائي طب وجراحة العظام، أن من يعاني من طرقعة الركبة، عليه التوجه للطبيب المعالج على الفور، في حالة الشعور بالألم عند سماعه صوت الطرقعة، خلال أي مدى حركي للركبة.





أسباب طرقعة الركبة

وأوضح الدكتور شهاب الغريب، أن أسباب طرقعة الركبة هي:



- وجود فراغات هواء بين مفاصل الركبة.



- وجود ليونة في الركبة.



- التهاب المفاصل للركبة.



- ضعف في عضلات الركبة.



- تآكل مفصل الركبة.



- تآكل الغضروف الهلالي.



- ابتعاد المفاصل عن بعضها البعض.





علاج طرقعة الركبة



وأوضح الغريب، أن علاج طرقعة الركبة، تتمثل في العلاجات الطبيعية، والتدليك، والحفاظ على الوزن، بجانب عدم تحريك الركبة باتجاهات تسبب ألم بها.



وأشار إلى أنه يتم العلاج من خلال تناول بعض الأدوية المخصصة لعلاج التهابات المفاصل تحت إشراف وتوجيهات الطبيب، لافًتا إلى أنه في حالة عدم التحسن قد يستدعى الأمر إلى التدخل الجراحي.