أطعمة ضارة لآلام والتهاب المفاصل

الوكيل الإخباري - ينصح العلماء الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل والتهابها بتجنب الكربوهيدرات المكررة.

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يوجد مجموعة معينة من المنتجات ضارة لآلام المفاصل والتهاب المفاصل، وفقًا للبوابة الطبية Medical News Today.



وقال الباحثون إن "الكربوهيدرات المكررة يمكن أن تثير ردود فعل التهابية لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، لذا يجب تقليل تناولها قدر الإمكان".

يعزو العلماء الالتهاب المرتبط بتناول الكربوهيدرات المصنعة إلى أن "المؤكسدات النهائية للجلوكوز الكامل" تزيد تركيزها. والنتيجة هي آلام المفاصل وتورمها وتقييد حركتها.



عدّد الخبراء المنتجات المعنية في المقام الأول - "الخبز الأبيض والأرز ورقائق البطاطس".



يمكن أن تكون هذه المنتجات خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من التهاب المفاصل بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك ينصح الخبراء بالحذر من جميع أنواع المشروبات التي تحتوي على سكر لالتهاب المفاصل وآلامها منها المشروبات الغازية، والقهوة مع إضافات، وعصائر فواكه، والشاي الحلو".

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