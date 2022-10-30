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الأحد، 30-10-2022 11:34 ص

أعراض ارتفاع ضغط الدم المفاجئ

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الوكيل الإخباري-ضغط الدم هو قوة ضغط الدم على جدران الشرايين أثناء ضخ القلب للدم، ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة هذا الضغط مرتفعة جدًا، بينما يُقاس ضغط الدم برقمين الرقم الأول (الانقباضي) ويمثل الضغط في الأوعية الدموية عندما ينقبض القلب أو ينبض، والرقم الثاني (الانبساطي) وهو يمثل الضغط في الأوعية عندما يرتاح القلب بين الضربات.

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ومستويات ضغط الدم الطبيعية هي 120/ 80 مم زئبق أو أقل، وتُعرّف القراءات التي تكون 140/90 مم زئبق فأعلى على أنها ارتفاع ضغط الدم. في السطور التالية، يُطلعكِ "سيدتي.نت" على الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم المفاجئ ومضاعفاته وكيفية الوقاية منه:


أسباب ارتفاع ضغط الدم
يعاني بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم من ارتفاع حادّ في ضغط الدم، وُتعرف هذه الحالة التي عادةً ما تستمر لفترة قصيرة فقط باسم "ارتفاع ضغط الدم المفاجئ". وتكون أسباب ارتفاع ضغط الدم إما قابلة للتحكم مثل:
-النظم الغذائية غير الصحية (الاستهلاك المفرط للملح، والنظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة، وانخفاض تناول الفواكه والخضروات)؛
-قلة النشاط البدني
-التدخين المفرط وتناول الكثير من الكافيين.
-زيادة الوزن
-التوتر والقلق.

أو أسباب غير قابلة للتحكم وتشمل:
-الأمراض المزمنة مثل مرض السكري أو أمراض الكلى.
-التاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم.
-ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل.
-التقدم في السن (من 65 عاماً فما فوق).


الأعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم

الصداع والدوخة من أعراض الارتفاع الحادّ في ضغط الدم

يُسمى ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، وهو سبب رئيسي للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، إذ لا يدرك معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم بإصابتهم نتيجة عدم وجود علامات أو أعراض تحذيرية لهذا المرض. وطبقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية (HWO)، فإنَّ حوالي 46% من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون أنهم مصابون بالمرض نتيجة عدم ظهور أعراض واضحة، كما يُقدَّر أن 1.28 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

 

لذلك يجب قياس ضغط الدم بانتظام عندما تظهر الأعراض التالية:
-الصداع في الصباح الباكر
-نزيف الأنف
-طنين في الأذنين
-رؤية مشوشة

أعراض ارتفاع ضغط الدم المفاجئ
إذا كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم وتعرضتِ فجأة لأي من الأعراض التالية التي قد تشير إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم أو حالة خطيرة أخرى، فاطلبي العناية الطبية على الفور:
-ألم في الصدر (ذبحة صدرية).
-عدم انتظام ضربات القلب.
-صداع غير محتمل.
-الغثيان أو القيء.
-ضيق التنفس.
-رجفان العضلات (ضعف أو تنميل في ذراعيك وساقيك ووجهك).
-التعب والارتباك والقلق.

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طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم المفاجئ
لابد من الحرص على متابعة قياس ضغط الدم لديكِ بصورة منتظمة سواء كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم أو لا؛ لأنَّ الحفاظ على ضغط دمكِ فى الحدود الآمنة يساعدكِ في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتلف الكلى، بالإضافة إلى المشاكل الصحية الأخرى، ولتحقيق ذلك يجب إجراء التغييرات التالية في نظامكِ الغذائي:
-التقليل من تناول الملح (لأقل من 5 جرامات يومياً).
-تناول المزيد من الفاكهة والخضروات الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطا الحلوة والسبانخ والموز والبرتقال والحليب قليل الدسم للمساعدة في تخليص الجسم من الصوديوم الزائد.
-مزاولة النشاط البدني المنتظم؛
-تجنّب التدخين.
-التقليل من الكافيين.
-الحدّ من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.
-تجنّب أو تقليل الدهون المتحولة في النظام الغذائي، والتي توجد بكثرة في الأطعمة الجاهزة والمعلبة.



المصادر الطبية :
- who.int
- rush.edu

 

سيدتي

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