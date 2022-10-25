الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

الثلاثاء، 25-10-2022 09:50 ص

أعراض تسبق الجلطة الدماغية بأسبوع

ما-أعراض-السكتة-الدماغية-وهل-هناك-أعراض-مبكرة-تسبق-حدوثها


الوكيل الإخباري-أعلن أطباء مركز بيفيرسبروك الطبي، أن السكتة الدماغية يمكن أن يصاحبها فقدان البصر.

وتشير صحيفة Express، إلى أنه وفق لأطباء مستشفى مايو، يعاني حوالي 43 بالمئة من المصابين من بعض الأعراض قبل حوالي أسبوع من إصابتهم بالجلطة الدماغية. وأن هذه الأعراض نادرا ما تستمر أكثر من 24 ساعة. لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب فورا.

اضافة اعلان


ويقول غاري بارليت، من مركز بيفيرسبروك الطبي: "بعض المرضى الذين يصابون لاحقا بالجلطة الدماغية، عانوا من فقدان مفاجئ للرؤية في عين واحدة، وأحيانا لم يكن مصحوبا بأي ألم. وفي بعض الحالات تظهر أمام العين بقع داكنة أو ظلال".


ويمكن أن يشير فقدان البصر المؤقت، إلى حدوث جلطة دماغية دقيقة، وفي ثلث الحالات يكون مقدمة لجلطة دماغية شديدة. كما أن من اعراض الجلطة الدماغية الدقيقة، الشعور بالخمول وعدم الراحة في الأطراف.


ويؤكد الأطباء على أن خفض مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول "الضار"، يقلل كثيرا من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_20133_7874f45eb30-e8e8-451c-99e6-e1043b4d5b46

أبرز أعراض سرطان الحلق

2022102517459926II

طرق لمواجهة تورم العيون

التهاب-القولون

أعراض تنذر بالتهاب القولون التقرحي

135-154149-scientists-decode-coronavirus-hijacks-human-lung_350x200

العلماء يكتشفون فيروسا هجينا قادرا على التهرب من جهاز المناعة وإصابة خلايا الرئة

2022102516316697YQ

متى يتوقف الطفل عن الحاجة إلى القيلولة؟

122020510832987796527

بماذا يخبرك طنين أذنك ؟

أخبار متعلقة
63527c424236041bdb448a1e

أربع علامات غريبة تظهر على اليد قد تشير إلى إصابتك بـ " السكري"

635259694c59b716463180b5

خبيرة تكشف أعراض و خطورة حساسية البرد

SNUEEJiVvpJUkEvr8fL2

أعراض التهاب الزائدة الدودية

53-150810-stop-desire-food-tips_700x400

أعراض الإصابة باضطراب نهم الطعام

265901-1468077279

النوبة القلبية لدى النساء أخطر منها لدى الرجال.. لماذا؟

20190423061008108

عوامل تزيد من احتمال اصابتك بحصى المرارة.. تعرف عليها