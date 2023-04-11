الوكيل الإخباري- أوردت مجلة "كيندر" أن أعراض التهاب المريء لدى الأطفال تتمثل في صعوبات البلع وحرقة المعدة وآلام المريء وآلام المعدة ووجود بقايا طعام عالقة في المريء، بالإضافة إلى الغثيان والقيء ورفض تناول الطعام.



وأوضحت المجلة المعنية بصحة الأطفال أن خطر الإصابة بالتهاب المريء لدى الأطفال يرتفع بسبب الإصابة بالحساسية، لا سيما حساسية الطعام كالحساسية تجاه الحليب أو البيض أو القمح، بالإضافة إلى حساسية الأنف والربو.

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وأضافت "كيندر" أنه يتم علاج التهاب المريء بواسطة بخاخات الكورتيزون الموضعي عن طريق الفم، مع تجنب الأطعمة المسببة للحساسية في حال الإصابة بحساسية الطعام والمواظبة على علاج أنواع الحساسية الأخرى كحساسية الأنف في حال الإصابة بها.



وفي حال استمرار أعراض التهاب المريء لمدة 3 شهور، فيتم إجراء منظار على المريء.

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