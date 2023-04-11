الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة التشيلية

هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

الخصاونة: الأردن يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

ولي العهد يبحث مع حاكمة طوكيو تعزيز الشراكات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال

الملك والملكة وولي العهد يلتقون إمبراطور اليابان

المياه : المنخفض الأخير رفع الموسم المطري الى 105%

الثلاثاء، 11-04-2023 02:09 م

أعراض التهاب المريء لدى الأطفال

2023411145918127TS


الوكيل الإخباري- أوردت مجلة "كيندر" أن أعراض التهاب المريء لدى الأطفال تتمثل في صعوبات البلع وحرقة المعدة وآلام المريء وآلام المعدة ووجود بقايا طعام عالقة في المريء، بالإضافة إلى الغثيان والقيء ورفض تناول الطعام.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة الأطفال أن خطر الإصابة بالتهاب المريء لدى الأطفال يرتفع بسبب الإصابة بالحساسية، لا سيما حساسية الطعام كالحساسية تجاه الحليب أو البيض أو القمح، بالإضافة إلى حساسية الأنف والربو.

اضافة اعلان


وأضافت "كيندر" أنه يتم علاج التهاب المريء بواسطة بخاخات الكورتيزون الموضعي عن طريق الفم، مع تجنب الأطعمة المسببة للحساسية في حال الإصابة بحساسية الطعام والمواظبة على علاج أنواع الحساسية الأخرى كحساسية الأنف في حال الإصابة بها.


وفي حال استمرار أعراض التهاب المريء لمدة 3 شهور، فيتم إجراء منظار على المريء.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
78-101239-ramadan-sick-heart-food_700x400

6 نصائح لمرضى القلب في رمضان

2023_4_5_19_39_56_933

تظهر في العين .. 5 أعراض لارتفاع ضغط الدم

2023_4_10_20_35_37_641

في الربيع .. طبيبة تحذر من مرض مزعج يهدد العين

tbl_articles_article_29589_534eb331da8-d45e-4d65-9224-fb7617991b6c

تسمم الشمس .. أعراضه وطرق علاجه المختلفة

20234111458356345P

نصائح لحماية الأذن في الرحلات الجوية

tbl_articles_article_19213_4332ef6a180-c3bd-49fc-a5e2-4735247a76a1

كيف تكتشف نقص الكالسيوم في جسمك؟ .. طبيب يوضح

أخبار متعلقة
6ce38038-38a8-445d-a9a8-53998e72a80f

4 أنواع للصداع .. كيف تميز بينها واسبابها؟

f6ZXqfrQaOBk5Grc98Jr

خبراء : علاج مشاكل السمع للمولود مبكراً أفضل

دليلك-الشامل-للإمساك-عند-الرضع

الإمساك الشديد عند الأطفال .. متى يستدعي الجراحة؟

Ortho-Article-Thumbnail

للأمهات .. متى يمكن لطفلك تركيب تقويم الأسنان؟

2022_9_7_15_53_13_495

أعراض صداع الجوع.. كيف تتخلص منه؟

2023_3_8_15_9_54_824

النزلة المعوية لدى الاطفال .. الاسباب و 4 طرق لعلاجها منزلياً