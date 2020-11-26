أعراض الليل الخطرة لنقص فيتامين د

الوكيل الاخباري - يمكن التعرف على نقص فيتامين "د" في الجسم من خلال تليين العظام الملحوظ، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى الألم في الليل، بحسب "إكسبرس".



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في المراحل المبكرة، يمكن أن يتطور المرض من دون أعراض.

يمكن اكتشافه فقط باستخدام الأشعة السينية أو الدراسات التشخيصية.

مع نقص فيتامين د، هناك ألم خفيف في الحوض وأسفل الظهر والساقين والوركين والأضلاع. يمكن أن يزداد الألم سوءًا في الليل أو عند الضغط على العظام.



ويحذر الخبراء البريطانيون من خطورة المرض على كبار السن، حيث يتسبب في كسور وهشاشة العظام. للوقاية من نقص فيتامين د، من الضروري تناول الطعام الوقائي اليومي.



يجب مراقبة مستوى فيتامين "د" لزيادة مقاومة الجسم وتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، لأن هذا الفيتامين يحفز بشكل مكثف جهاز المناعة.



المصدر : سبوتنك







