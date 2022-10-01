السبت 01-10-2022
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السبت، 01-10-2022 01:59 م

أعراض سرطان الثدي المبكر.. لا تهمليها إطلاقا

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الوكيل الإخباري - الكشف المبكر عن سرطان الثدي ينقذ الحياة؛ هذا ما يؤكده جميع الأطباء الاختصاصيين في الأورام حول العالم. لذلك لا بد من التعرّف على أعراض سرطان الثدي المبكر من أجل استشارة الطبيب على وجه السرعة، وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من الإصابة أو عدمها والبدء بالعلاجات الملائمة إذا لزم الأمر.

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سرطان الثدي: العلامات المبكرة

 

العلامة الأولى هي وجود تورم عند ملامسة الثدي: "إنه ورم صلب لا يزول بعد الحيض ولا يكون مؤلماً بشكل عام. الورم ليس سرطانياً دائماً، ولكن عليك الاستشارة لتتأكد من ذلك"، تؤكد الدكتورة ناسرين كاليه، طبيبة أمراض النساء والأورام في معهد كوري.
قد يكون الورم، الذي يصعب اكتشافه، ليس موجوداً في الثدي ولكن فقط على مستوى الإبط.

علامات أخرى محتملة:

- تغير في جلد الثدي (تحوله إلى ما يشبه قشر البرتقال).
- احمرار.
- إفرازات من الحلمة.
- رجوع الحلمة إلى الداخل.
- وجود منطقة متهيجة ومثيرة للحكة في الثدي.

وتنصح الدكتورة ناسرين بالاستشارة الطبية بمجرد ظهور إحدى العلامات الدالة الآنفة الذكر. وسيجعل التصوير الشعاعي للثدي من الممكن إجراء التشخيص: استبعاد احتمال الإصابة بالسرطان أو وجوده وضرورة البدء بالعلاج في أقرب وقت ممكن.

 

سيدتي

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