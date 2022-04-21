أعراض نقص الحديد لدى الأطفال

الوكيل الإخباري-يعتبر الحديد أحد العناصر الغذائية الأساسية لنمو الأطفال، ويمكن أن يؤثر أي نقص في الحديد على نمو طفلك وصحته العامة.

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ومن المعروف أن هذه المغذيات ليست ضرورية فقط في توفير الطاقة للحياة اليومية؛ لكنها تلعب أيضًا دورًا حيويًّا في نمو دماغ طفلك، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالة تسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فهذه حالة شائعة إلى حد ما بين الأطفال، وقد يصعب اكتشافها في البداية.



ومن أهم أسباب نقص الحديد: سوء التغذية، وفقدان الدم، وعدم القدرة على امتصاص الحديد من المصادر الغذائية؛ وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.



ويساعد الحديد في حركة الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، ومن الضروري للعضلات تخزين الأكسجين واستخدامه بشكل صحيح، ويمكن أن يؤثر نقص الحديد أيضًا على نمو طفلك وتطوره، وأن يسبب مشاكل سلوكية.. ويمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؛ حيث لا يحتوي الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى في بعض الأحيان، كما يمكن أن تنخفض مستويات الهيموجلوبين لدى الطفل كثيرًا، وقد يحتاج إلى نقل الدم أو العلاج بحقن الحديد.



الأعراض

في معظم الأحيان تكون الأعراض الأولية لنقص الحديد خفية للغاية، فقط عندما يكون طفلك مصابًا بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد؛ ستتمكن من اكتشاف الأعراض.. والعلاماتُ الشائعة لهذه الحالة هي: شحوب البشرة، والتعب، وبرودة اليدين والقدمين، وضعف الشهية، والرغبة الشديدة في تناول مواد مثل الثلج.. قد تظهر على طفلك أيضًا علامات تباطؤ النمو والتطور، وسرعة التنفس بشكل غير طبيعي، ومشكلات سلوكية، والتهابات متكررة. وقد تشير الأظافر الهشة أو اللسان الأحمر العميق، أو التشققات في جانب الفم أيضًا إلى نقص الحديد.



الوقاية

عليك أن تدرك إضافة هذه المغذيات إلى نظام طفلك الغذائي من البداية نفسها، فبمجرد فطام الطفل عن الحليب والطعام الصناعي، يمكنك البدء بتناول الحبوب المدعمة بالحديد، كما أن اللحوم والفاصوليا المهروسة مرة واحدة يوميًّا ستمنح طفلك الكمية المطلوبة من الحديد.

وإذا كان طفلك أكبر سنًّا، فقم بتضمين اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والفاصوليا والسبانخ في نظامه الغذائي، وقلل من تناول الحليب إلى نحو 700 ملليلتر في اليوم، وأضف فيتامين "سي" إلى طعام طفلك؛ لأن ذلك سيساعد في امتصاص الحديد الغذائي.. وتُعد الفواكه الحمضية والفراولة والفلفل الحلو والطماطم والخضروات الورقية خيارات جيدة.



المصادر الغذائية للحديد:

يمكنك تضمين بعض الأطعمة الغنية بالحديد في نظام طفلك الغذائي لمنع هذا النقص، وتعتبر اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية مثل التونة -بجانب الفاصوليا والبطاطس ذات القشرة- مصادر جيدة لهذه المغذيات، والخضار الورقية مثل السبانخ والبروكلي والفواكه الجافة مثل الزبيب مليئة بالحديد، وعصير البرقوق هو طعام آخر يمكنك التفكير في إضافته إلى نظام طفلك الغذائي؛ لأنه يحتوي أيضًا على كمية عالية من الحديد.





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