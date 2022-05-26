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الخميس، 26-05-2022 04:46 م

أفضل أنظمة الرجيم الصديقة لمريض السكر

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الوكيل الإخباري - يواجه مرضى السكري مشكلة شائعة في اتباع حمية غذائية مثالية تساعد على خفض نسبة السكر في الدم دون أعراض جانبية مثل الخمول أو التعب أو الغضب نتيجة نقص الأكسجين في الجسم، خصوصاً مع قلة الكربوهيدرات التي يتم تناولها يومياً؛ ما ينتج عنه تراجع كبير في الطاقة والقدرة على أداء المهام العادية. وسيساعدكِ النظام الغذائي الصحيح على التحكم في نسبة السكر في الدم والتحكم في وزنكِ والشعور بالتحسن، وقد يمنحكِ العديد من أنظمة الرجيم القدرة على التعامل بشكل جيد مع مرض السكري.

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وقد تحتاجين أيضاً إلى تناول الطعام كل بضع ساعات للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

رجيم البحر الأبيض المتوسط
يستخدم رجيم البحر الأبيض المتوسط الكثير من الفواكه والخضروات بالإضافة إلى الأسماك والدجاج والمكسرات وزيت الزيتون والبقوليات والحبوب الكاملة، كما يتم خلاله تجنُّب الإكثار من تناول اللحوم الحمراء والزبدة والملح.
وأظهرت الدراسات أن هذا الرجيم يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

 

رجيم داش

يوصي خبراء التغذية بهذا الرجيم المُصمم أيضاً للمساعدة على خفض ضغط الدم؛ لأنه يركِّز على الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات والفول، كما يسمح ببعض الحلويات أيضاً، ولكن باعتدال.
وجدت دراسة أُجريت عام 2011 أن رجيم داش يمكن أن يحسِّن من حساسية الأنسولين عندما يكون جزءاً من برنامج فقدان الوزن الشامل مع ممارسة الرياضة، وهو برنامج مثالي لمريض السكر.

 

رجيم زون
هدف هذا الرجيم هو الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، حيث تتكون الوجبات من 40% كربوهيدرات و30% بروتين و30% دهون.
ويتم تصنيف الكربوهيدرات على أنها جيدة أو سيئة بناءً على مؤشر نسبة السكر في الدم؛ حيث سيكون لديكِ في هذا الرجيم أطعمة مثل الدجاج والشعير، ولكن تُمنع البطاطس وصفار البيض.
ووجدت دراسة أُجريت عام 2015 أن رجيم زون كان له تأثير إيجابي في التحكم في نسبة السكر في الدم وحجم الخصر؛ لذلك قد يكون خياراً جيداً لمريض السكري.

 

رجيم باليو
الفكرة وراء هذا النظام الغذائي العصري هي أن نأكل بالطريقة التي كان يأكلها البشر الأوائل قبل الزراعة الحديثة، عندما كانوا صيادين، وهذا يعني عدم وجود منتجات ألبان أو سكر مكرر أو حبوب أو بقوليات، وعدم وجود زيوت نباتية معالجة مثل زيت فول الصويا أو زيت الكانولا.
ويمكنكِ في هذا الرجيم تناول الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون «ويُفَضَّل أن تتغذي على الأعشاب»، والأسماك والمكسرات والبذور.
وتُظْهِر الدراسات الصغيرة أن هذا الرجيم يمكن أن يحسِّن نسبة السكر في الدم بشكل كبير.

 

سيدتي

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