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الأربعاء، 08-05-2024 02:50 م

هل يقلل زيت الزيتون مخاطر الخرف؟

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الوكيل الإخباري - أفاد باحثون أن استهلاك حوالي نصف ملعقة كبيرة يومياً من زيت الزيتون قد يقلل من خطر الوفاة المرتبطة بالخرف.

واستخدم الباحثون معلومات من مجموعتين كبيرتين من البيانات في الولايات المتحدة لأكثر من 92 ألف شخص، هما: دراسة صحة الممرضات، ودراسة متابعة المهنيين الصحيين.

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ووفق "مديكال نيوز توداي"، ضم فريق البحث باحثين من جامعة هارفارد ومستشفى بريغهام للنساء بالولايات المتحدة وجامعة هانغتشو بالصين.


وقالوا إنهم وجدوا أن الذين تناولوا أكثر من 7 غرامات من زيت الزيتون يومياً (حوالي نصف ملعقة كبيرة) لديهم معدلات وفيات أقل بكثير بسبب الخرف من الذين تناولوا أقل من هذه الكمية.


وبحسب النتائج، ارتبط استبدال 5 غرامات يومياً من السمن والمايونيز بكمية معادلة من زيت الزيتون بانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بالخرف بنسبة 8% إلى 14%.


ولم توفر بدائل الزيوت النباتية الأخرى أو الزبدة انخفاضاً كبيراً في المخاطر.
وأفاد الباحثون أيضاً أن جودة النظام الغذائي لم تؤثر على فاعلية استهلاك زيت الزيتون.


ودعا الباحثون لأن يكون زيت الزيتون هو المفضل.

 

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