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الأربعاء، 08-05-2024 02:46 م

آلام مؤخرة الرقبة.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث، إن آلام مؤخرة الرقبة قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة مثل الانزلاق الغضروفي أو التهاب السحايا أو التهاب الدماغ.

وأوضحت الجمعية أن آلام مؤخرة الرقبة تستلزم استشارة الطبيب إذا حدثت على نحو مفاجئ وكانت شديدة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل:
- قيود حركية تصل إلى تصلب الرقبة
- صداع شديد
- دوار
- غثيان أو قيء
- مشاكل في الرؤية
- وخز مستمر في اليدين أو الساقين
- ضعف في الذراعين والساقين
- اضطرابات التوازن
- أعراض شلل
- حمى أو قشعريرة
- فقدان السيطرة عند التبول أو التبرز

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