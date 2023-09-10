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الأحد، 10-09-2023 10:15 م

ألم الرأس.. هل يشير إلى مرض خطير؟

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الوكيل الاخباري- يتعرض بعض الأشخاص إلى ألم في الرأس أو صداع، لكنه يكون مصحوبًا بمجموعة من الأعراض غير الشائعة، ما يستدعي الشعور بالقلق حيال هذه الألم، لذا يحدد الأطباء مجموعة من الأعراض المصاحبة لألم الرأس والتي تشير إلى الإصابة بمرض.

أسباب ألم الرأس المرضى
1-تغيرات في الكلام أو الرؤية
يكون الألم مصاحبًا لمجموعة من الأعراض مثل صعوبة في الرؤية أو التحدث إلى جانب عدم تناسق الحركة أو المشي، يمكن أن تكون هناك علامة أخرى مميزة وهي الضعف في جانب واحد من الجسم، فقد تكون مصابًا بسكتة دماغية، تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ أو ينخفض بشدة، مما يتسبب في موت الخلايا على الفور تقريبًا.

2-تغير السلوك

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تكون التغيرات السلوكية مصاحبة للألم، فقد يكون ذلك علامة على وجود ورم في المخ ليست كل أورام المخ سرطانية، ولكن حتى الأورام الحميدة يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة، عندما تتسبب الخلايا غير الطبيعية للورم في نموها، يمكن أن تضغط على الأوعية الدموية في الرأس ما يسبب الصداع. كما يمكن أن يضغط على الدماغ نفسه، ما يسبب تغيرات عصبية، قد يواجه المصاب أيضًا مشكلات في الذاكرة والتركيز والتفكير والقراءة والكتابة أو التحكم في المشاعر.

3-الألم المفاجئ والحاد
تمدد الأوعية الدموية في الدماغ عندما تبدأ الأوعية الدموية الضعيفة في الدماغ في التوسع أو الانتفاخ، عادةً لا تسبب أعراضًا، على الرغم من أنها إذا أصبحت كبيرة جدًا، فقد تسبب الصداع، لكن تمزق تمدد الأوعية الدموية الذي يحدث عندما ينفجر الوعاء المنتفخ ويتسرب الدم حول الدماغ، يمكن أن يسبب صداعًا شديدًا ومفاجئًا، قد يكون مصحوبًا أيضًا بالغثيان أو القيء أو الضعف أو النعاس.

4-تصلب الرقبة
قد تعاني من الصداع والحمى معًا إضافًة إلى تصلب الرقبة، تكون مصابًا بالتهاب السحايا، هي نوع من العدوى التي يمكن أن تكون بكتيرية أو فيروسية، تؤثر على الرأس والرقبة وتتسبب في ظهور عدد من الأعراض مثل الغثيان والقيء وحتى النوبات.

5-التداخل مع الحياة اليومية
قد يتسبب ألم الرأس في صعوبة ممارسة الحياة اليومية، لأنه قد يبقي بعض الأشخاص في الفراش، خاصًة الألم الذي يكون ناتجًا عن الصداع النصفي.

متى تستدعي أعراض ألم الرأس زيارة الطبيب؟


تصاحب أعراض ألم الرأس التي قد مجموعة من العلامات التالية:

-تطور الصداع بعد سن الخمسين.

-تغيير في نمط الصداع من حيث شدته وتواتره.

-صداع شديد بشكل غير عادي.

-ألم في الرأس يزداد مع السعال أو الحركة.

-الصداع الذي يزداد سوءًا.

-تغيرات في الشخصية أو الوظيفة العقلية.

-الصداع الذي يصاحبه احمرار العيون.

-صداع المصحوب بألم وألم بالقرب من الصدغين.

-الصداع بعد ضربة على الرأس.

-الصداع الذي يمنع ممارسة الأنشطة اليومية العادية.

-الصداع الذي يأتي فجأة.

-الصداع لدى مرضى السرطان أو ضعف جهاز المناعة.

 




 

 


 

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