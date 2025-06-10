الثلاثاء 2025-06-10 12:13 م
 

الغفوة القصيرة وسط النهار .. دراسة تحذر من "خطر كبير"

النوم غير المنتظم ربما يرتبط بزيادة احتمالات الوفاة
النوم غير المنتظم ربما يرتبط بزيادة احتمالات الوفاة
 
الثلاثاء، 10-06-2025 09:32 ص
الوكيل الإخباري-  توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى أن الحصول على قسط من النوم قبل غروب الشمس ربما يرتبط بزيادة احتمالات الوفاة بالنسبة للأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.اضافة اعلان


وقام الباحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد الأميركية والمستشفى العام في ماساتشوستس بتحليل بيانات أكثر من 86 ألف شخص، مع تزويدهم بأجهزة صغيرة لقياس فترات النوم التي يحصلون عليها خلال الفترة ما بين التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.

وتبين من الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية "سليب" المتخصصة في مجال أبحاث النوم، أن متوسط طول فترات الغفوة خلال ساعات النهار يصل في المعتاد إلى حوالي 24 دقيقة، واتضح أيضاً أن أكثر فترة معتادة للحصول على قسط من النوم تتراوح ما بين 9 إلى 11 صباحاً، وأقل الفترات شيوعاً هي من الساعة 11 صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر.

وخلال فترة الدراسة التي استمرت أكثر من 11 عاماً، توفي أكثر من 5 آلاف من المتطوعين في التجربة، واتضح أن الأشخاص الذين يحصلون على فترات غفوة طويلة، ويعانون من اضطراب ساعات نومهم، وينامون في فترات الظهيرة، وفي بداية فترة العصر، هم الأكثر عرضة للوفاة.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن رئيس فريق الدراسة قوله: "البيانات أظهرت تزايد المخاطر المرتبطة بالنوم في فترة منتصف اليوم وبداية فترة العصر، وهي تتعارض مع الاعتقاد السائد بشأن أهمية القيلولة، وهو ما يستلزم إجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن".

سكاي نيوز
 
gnews

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