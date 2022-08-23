الثلاثاء 23-08-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض حجم الكهرباء التي صدرها الأردن خلال الأشهر الـ 7 الماضية بنسبة 8.6 %

تفاصيل مروعة لمقتل سيدة على يد زوجها بمستشفى البشير

نابلس: تشييع جثمان الشهيد محمد عرايشي

الأمن: لا صحة لمحاصرة الرويشد والمرافق العامة تعمل كالمعتاد

تراجع طفيف على أسعار الحديد والاسمنت محليا

أبو مرجوب: لم يعد مقبولا أن يبقى الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا

رجل يقتل زوجته طعناً داخل مستشفى البشير

ديب يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لمستوى قياسي بنهاية 2022

حقيقة رفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية في المملكة

انتشار جدري القرود في جميع أنحاء الولايات المتحدة

الثلاثاء، 23-08-2022 11:23 ص

أهم 6 نصائح لعلاج جفاف العينين

علاج-جفاف-العين-1


الوكيل الإخباري - يحدث جفاف العين عندما لا تنتج الغدد الدمعية ما يكفي من الدموع لترطيب عينيك، ويمكن أن تكون هذه الحالة مزعجة ومؤلمة، وتشعر بالحكة والألم في كلتا عينيك، وقد يؤدي الجفاف لعدم وضوح الرؤية.
 
اضافة اعلان

 

فيما يلي أهم 6 نصائح لعلاج جفاف العينين: 

 

1 - ابتعد عن دخان السجائر
يمكن أن يؤدي دخان السجائر إلى تهيج وجفاف العين.


2- استخدم الكمادات الدافئة وغسل الجفون
يساعد وضع ضغط دافئ على عينيك ثم غسل الجفون بشامبو الأطفال على إطلاق بعض الزيت في غدد الجفون، مما يحسن من جودة الدموع، وتأكد من شطف عينيك تمامًا من الصابون عند الانتهاء لتجنب تهيجهما.

3- أوميجا 3 الدهنية
أبلغ بعض الأشخاص عن تخفيف جفاف العين بعد إضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى نظامهم الغذائي، ويمكن العثور عليها بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وبذور الكتان، ولكن يمكن أيضًا شراؤها في صورة مكملات سائلة أو حبوب.

4- ارح عينيك 
يمكن أن تؤدي القراءة المتكررة ومشاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيوتر إلى جفاف عينيك، لذا من المهم أن تأخذ فترات راحة حتى تستعيد عيناك بعض الرطوبة.

5- تجنب الأماكن التي بها الكثير من الهواء
هذا يعني الحد من تعرضك للمراوح ومجففات الشعر، وارتداء النظارات الشمسية عندما تكون بالخارج في الأيام العاصفة لحماية عينيك من الجفاف.

6- استخدام القطرات المرطبة للعين بدلية الدموع
قطرة ترطيب العين الطبية هي الأكثر أماناً لعلاج جميع مشاكل العين و خاصة الجفاف الشديد الذي يصيبها .

 

اخبار اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد_ومضار_الفستق_الحلبي

تعرف على فوائد الفستق الحلبي النيئ

19_2017-636460768776208925-620

أعراض التهاب المسالك البولية

7293656-2028625187

خطأ قد يحول الجرجير إلى مسبب للسرطان

breath

خطوات لإنقاذ طفلك من الاختناق عند ابتلاع جسم غريب

135-203033-children-pesticides-suffocation-pollution-2

كيفية الوقاية من المبيدات الحشرية

1-514-780x470

زيت تنظيف البشرة.. فوائد متعددة