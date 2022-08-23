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يحدث جفاف العين عندما لا تنتج الغدد الدمعية ما يكفي من الدموع لترطيب عينيك، ويمكن أن تكون هذه الحالة مزعجة ومؤلمة، وتشعر بالحكة والألم في كلتا عينيك، وقد يؤدي الجفاف لعدم وضوح الرؤية.

فيما يلي أهم 6 نصائح لعلاج جفاف العينين:

1 - ابتعد عن دخان السجائر

يمكن أن يؤدي دخان السجائر إلى تهيج وجفاف العين.



2- استخدم الكمادات الدافئة وغسل الجفون

يساعد وضع ضغط دافئ على عينيك ثم غسل الجفون بشامبو الأطفال على إطلاق بعض الزيت في غدد الجفون، مما يحسن من جودة الدموع، وتأكد من شطف عينيك تمامًا من الصابون عند الانتهاء لتجنب تهيجهما.



3- أوميجا 3 الدهنية

أبلغ بعض الأشخاص عن تخفيف جفاف العين بعد إضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى نظامهم الغذائي، ويمكن العثور عليها بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وبذور الكتان، ولكن يمكن أيضًا شراؤها في صورة مكملات سائلة أو حبوب.



4- ارح عينيك

يمكن أن تؤدي القراءة المتكررة ومشاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيوتر إلى جفاف عينيك، لذا من المهم أن تأخذ فترات راحة حتى تستعيد عيناك بعض الرطوبة.



5- تجنب الأماكن التي بها الكثير من الهواء

هذا يعني الحد من تعرضك للمراوح ومجففات الشعر، وارتداء النظارات الشمسية عندما تكون بالخارج في الأيام العاصفة لحماية عينيك من الجفاف.



6- استخدام القطرات المرطبة للعين بدلية الدموع

قطرة ترطيب العين الطبية هي الأكثر أماناً لعلاج جميع مشاكل العين و خاصة الجفاف الشديد الذي يصيبها .

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