الثلاثاء 2025-08-05 10:18 ص
 

إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني الكثيرون من تسوس الأسنان والتهاب الضروس، وغالبًا ما يؤجلون العلاج، لكن هذا الإهمال قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بحسب الدكتورة هناء جميل، استشاري الغدة والباطنة.

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الضروس الملتهبة، خاصة ضروس العقل والفك السفلي، قد تسمح للبكتيريا بالدخول إلى مجرى الدم والجهاز اللمفاوي، وتصل إلى الغدة الدرقية مسببة التهابات واضطرابات في وظائفها. وتشير الأبحاث إلى أن العدوى المزمنة في الفم قد تسرّع الإصابة بخمول أو فرط نشاط الغدة الدرقية.


مضاعفات إهمال الالتهاب تشمل:
خراجات عميقة تحت الفك
انتشار العدوى إلى الرقبة أو الصدر
تسمم الدم القاتل
تضخم الغدد الليمفاوية أو الدرقية
أمراض مزمنة مثل القلب والسكري


علامات تحذيرية تستوجب زيارة الطبيب فورًا:
ألم لا يهدأ بالمسكنات
تورم في الوجه أو تحت الفك
رائحة فم كريهة مستمرة
صعوبة في البلع أو فتح الفم
ارتفاع درجة الحرارة


نصائح للحماية:
علاج الالتهاب فورًا دون تأجيل
تنظيف الأسنان والخيط يوميًا
مراقبة صحة الغدة الدرقية
تقليل السكريات والمشروبات الحمضية
تجنب الاعتماد على المسكنات فقط


لا تتجاهل ألم الضرس، فهو قد يكون مؤشرًا على خطر صحي كبير يستدعي الانتباه والعلاج الفوري.

 

 

صدى البلد

 
 
gnews

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