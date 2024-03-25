إدارة حالة الأكزيما الجلدية

الوكيل الاخباري - العناية المناسبة بالترطيب والعناية بالجلد هما استراتيجيتان أساسيتان في إدارة فعالة للإكزيما. العناية اليومية العامة بالبشرة في حالة الإكزيما تشمل الحفاظ على حاجز البشرة من خلال استخدام كميات كبيرة من المرطبات وتجنب العوامل المزعجة. حاجز البشرة المعيب يسمح للرطوبة بالخروج من البشرة ويسمح للمسببات المحسسة والمهيجة بالتسلل إلى البشرة.

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يمكن ترطيب البشرة وإصلاح وظيفة حاجز البشرة أثناء النهار من خلال تطبيق منتجات مرطبة خالية من العطور بانتظام. يشمل ذلك تطبيق المرطبات مباشرة بعد الاستحمام أو الاستحمام. يجب أن يكون الاستحمام أو الاستحمام قصيرًا واستخدام ماء فاتر (ليس ساخنًا)، ويجب أن يتم التنظيف بأقل كمية من الصابون غير المهيج أو منظفات غير صابونية (متوازنة pH للبشرة).



لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية استخدام المرطبات في إدارة الإكزيما، حيث تم اكتشاف أن ذلك يقلل من حدوث تفاقم الإكزيما.



يمكنك استخدام كريم بيبانثين سينسيدايلي لأنه يوفر ترطيبًا طويل الأمد ويقوي حاجز الجلد، ويدعم ميكروبيوتا / ميكروبيوم / ميكروفلورا البشرة الصحية كجزء من الحماية الطبيعية.



استخدام المرطبات اليومي مقارنة بعدم استخدام المرطبات يمد فترة عدم حدوث تفاقم الإكزيما ويمكن أيضًا تحسين درجات حدة الإكزيما في البشرة التي تعاني من التهاب نشط.



الجلد الجاف غالبًا ما يكون مؤقتًا أو موسميًا - يمكن أن تعاني منه فقط في الشتاء، على سبيل المثال - أو قد تحتاج إلى علاجه على المدى الطويل. تختلف علامات وأعراض الجلد الجاف قد تختلف تبعًا لعمرك، وحالتك الصحية، ولون بشرتك، وبيئتك المعيشية، وتعرضك لأشعة الشمس. تشمل هذه العلامات والأعراض:



شعور بالتوتر في الجلد.

الجلد الذي يشعر ويبدو خشنًا.

حكة (الحكة).

تقشر الجلد الطفيف إلى الشديد، مما يسبب مظهرًا رماديًا يمكن أن يؤثر على البشرة البنية والسمراء الجافة.

تقشر الجلد الطفيف إلى الشديد.

مظهر "شقوق نهرية جافة" على الساق.

ظهور خطوط دقيقة أو شقوق.

الجلد الذي يتراوح من اللون الأحمر على البشرة البيضاء إلى اللون الرمادي على البشرة البنية والسمراء.

تشققات عميقة قد تنزف.



متى يجب رؤية الطبيب:

غالبًا ما تستجيب حالات الجلد الجاف بشكل جيد لتغييرات أسلوب الحياة وعلاجات المنزل. قد تحتاج إلى مساعدة من طبيب الرعاية الأولية الخاص بك أو طبيب متخصص في أمراض الجلد (طبيب الأمراض الجلدية) إذا:



جربت خطوات العناية الذاتية ولا تزال علاماتك وأعراضك تستمر.

يصبح جلدك ملتهبًا أو مؤلمًا.

تظهر لديك جلد سميك وجاف كآثار جانبية لعلاج السرطان.

تجعل حالتك غير مريحة لدرجة أنك تفقد النوم أو تشعر بالتشتت عن روتينك اليومي.

لديك جروح مفتوحة أو عدوى نتيجة الحك.

لديك مناطق كبيرة من الجلد المتقشر أو المتقشر.

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