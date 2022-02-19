السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 03:52 م

إهمال البواسير قد يؤدي للإصابة بالسرطان

سرطان-الثدي


الوكيل الإخباري - تعتبر البواسير واحدة من المشاكل الشائعة، ومن أبرز أعراض هذا المرض شيوعاً ظهور الدم في البراز و الذي عادة ما يسبب الكثير من القلق والخوف لدى المصابين؛ والتي تكون ناتجة عن تمدد الأوعية الدموية عند الفتحة الشرجية وهذا ما يسبّب ظهور البثور في هذه المنطقة، أو الانتفاخات الحمراء، وتتسبب بآلام عند التحرّك والجلوس. ويؤدي إهمالها إلى مضاعفات خطيرة. لكن هل يمكن أن تتحول البواسير إلى سرطان؟

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لا تصبح البواسير سرطانية، ولكن هناك سرطانات يتم الخلط بينها وبين البواسير، بمعنى آخر يعتقد المريض أنه مصاب بالبواسير، فلا يأخذ الأمر على محمل الجد ولا يذهب للطبيب. لذلك، كلما واجهت نزيفًا من فتحة الشرج أو لمست كتلة في تلك المنطقة، يجب عليك مراجعة الطبيب وفحصك لاستبعاد الإصابة بالسرطان.

 

لذلك لا يمكننا القول أن البواسير أصبحت سرطانية، لكن السرطان هو الذي يمكن أن يتجلى في شكل بواسير.

 

يؤدي ضغط الأوعية الدموية في منطقه الشرج إلى الإصابة بالبواسير. ومن عوامل الضغط في هذا المجال : الإمساك والحمل والولادة عند النساء وعدم تناول ما يكفي من الألياف والإجهاد المفرط أثناء التبرز.
فيما يمكن اعتبار الأسباب الرئيسية لسرطان الأمعاء أسلوب حياة و تغذية خاطئين. لذلك، فإنّ عدم كفاية الحركة والسمنة وزيادة الوزن وعادات الأكل السيئة؛ جميعها ترفع من خطر الإصابة بالسرطان وهو أكثر شيوعاً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ولكن يمكن أن يحدث أيضاً في سن أصغر.

للحفاظ على صحة الجسم من مخاطر هذه الأمراض، ينبغي إجراء تغييرات على نظامك الغذائي. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة العضوية في الوقاية من البواسير والسرطان، مثل:

 

- استهلاك عناصر غذائية مثل الرمان والتوت والجريب فروت والفول السوداني والملفوف بسبب خصائصها في الوقاية من المرض والسيطرة عليه.
- اتباع نظام غذائي غني بالألياف وتناول كمية كافية من الماء و ممارسة الرياضة وتجنّب الإجهاد والتبرز في الوقت المناسب في الوقاية من البواسير وعلاجها.

 

سيدتي

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