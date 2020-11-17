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الثلاثاء، 17-11-2020 12:06 م

احذر.. تناول مرق الخروف قد يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير

مرق-الخروف


الوكيل الإخباري _ يعد حساء اللحم " الخروف" من الاطعمة التي حذر العديد من الاطباء تناولها وذلك لانه قد يتسبب في الإصابة بتصلب الشرايين.

وقد اشار الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات السعودي، الى ان شرب مرق اللحم أو "مرقة الخروف" لا يعالج تصلب شرايين بل قد يزيد تصلب الشرايين.

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حيث انه قال :” قد يتسبّب شرب مرق اللحم "ألخروف" برفع الكوليسترول لبعض المرضى (تصلب الشرايين سببه الرئيس هو التدخين. حيث تتحد جزيئات التدخين مع الدهن لتكوين مادة صلبة تترسب بالشرايين).”


ويحدث تصلب الشرايين عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد الغذائية من القلب إلى بقية الجسم سميكة ، ما يمنع تدفق الدم أحيانا إلى الأعضاء والأنسجة.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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