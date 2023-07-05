اراحة ذهنك من التفكير 5 دقائق .. ما اثره على الصحة ؟

الوكيل الإخباري- توصل باحثون في جامعة سيدني إلى إن استراحة كاملة من التفكير لمدة 5 دقائق هو كل ما تحتاجه لاستعادة تركيزك، بعد الانخراط في مهام معقدة.



وقال الدكتور بول غينز خبير علم النفس التربوي: "إذا كنت تريد أن يكون عملك أو دراستك أكثر إنتاجية، فأنت بحاجة إلى الاستراحة لـ 5 دقائق".

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وأضاف "عليك أن تفعل شيئًا مختلفاً. ابتعد عن جهاز الكمبيوتر أو الهاتف، أو قم ببعض التنفس المنتظم، أو اجلس بهدوء لإراحة عقلك من المهمة. ولا يعتبر تمرير الفيديوهات والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي راحة، فأنت بحاجة إلى الراحة من الأجهزة".



وبحسب "مديكال إكسبريس"، أجرى فريق البحث تجربة بمشاركة 72 طالباً جامعياً، تضمنت اختباراً في الرياضيات استمر 20 دقيقة، في ظل 3 ظروف مختلفة لكل مجموعة من المشاركين.



ونالت إحدى المجموعات راحة 5 دقائق، بينما لم تحصل المجموعة الثانية عليها، وشاهد طلاب المجموعة الثالثة أحد الفيديوهات عن غابات الخيزران.



وتم قياس مدى الانتباه والتشتت لكل مجموعة، وتبين أن التي أخذت راحة عفوية لمدة 5 دقائق بعد الاختبار حافظت على الانتباه لأطول وقت ممكن، بينما وجدت المجموعتان الثانية والثالثة صعوبة في الحفاظ على التركيز والانتباه.



وقالت النتائج إن بالإمكان تطبيق دورات الراحة لمدة 5 دقائق كل 25 دقيقة سواء في الفصول الدراسية أو أماكن العمل التي تتطلب تدقيقاً، أو حتى الأعمال المنزلية.

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