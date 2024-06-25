الإرهاق علامة صباحية لانخفاض هذا الفيتامين في الجسم !

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يعد فيتامين B12 من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، لتعدد الفوائد التي يقدمها لصحة الجسم، مثل تكوين كريات الدم الحمراء.وهناك عرض يظهر على الجسم عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، قد يكون علامة تحذيرية على انخفاض فيتامين B12، وفقًا لموقع "Times of India".والشعور بالإرهاق هو العرض الصباحي الذي يدل على نقص فيتامين B12 بالجسم، بحسب دراسة منشورة في المجلة البريطانية للتمريض.وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة بعد إجراء استطلاع للرأي شمل ما يقرب من ألف شخص، يعاني بعضهم من انخفاض مستويات فيتامين B12 بالجسم.ووجد الباحثون أن التعب كان من أكثر أعراض نقص فيتامين B12 التي تم الإبلاغ عنها، حيث أشار 96% من المشاركين بالدراسة إلى شعورهم بإرهاق غير عادي عند الاستيقاظ من النوم صباحًا.وهناك أعراض أخرى لنقص فيتامين B12 أبلغ عنها المرضى في الاستبيان، مثل فقدان الشعر وتقرحات الفم وعدم وضوح الرؤية بنسبة 30%، مقابل 34% لالتهاب وتورم اللسان.علاوة على ذلك، يمكن الاستدلال على نقص فيتامين B12 بالجسم من العلامات التالية:ضيق التنفس.الصداع.الدوخة.شحوب البشرة.سرعة ضربات القلب.صعوبة التركيز.اضطرابات الجهاز الهضمي.وللحفاظ على توازن فيتامين B12 بالجسم، يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به، أبرزها:اللحوم الحمراء.الدواجن.المحار.منتجات الألبان.