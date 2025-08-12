ما الأطباق التي يجب تناولها في أيام الحر؟

ويُوصي الأطباء بالتركيز على الأطعمة التي ترطّب الجسم وتزوّده بالبروتينات، دون أن تكون دسمة أو ثقيلة. من أبرز النصائح:
الإفطار: غني بالبروتينات مثل البيض والجبن مع القليل من الخبز.
الغداء: طبق سلطة يحتوي على الدجاج، التونا، أو القريدس.
العشاء: وجبة خفيفة ومتوازنة مثل السلطة المكسيكية أو المتوسطية.
كما يُنصح بتناول الخضروات والفاكهة الغنية بالمياه والمعادن، مثل:
البندورة، الخيار، الخس، البطيخ، الدراق، والمشمش.
هذه الأطعمة تساهم في ترطيب الجسم، منع الجفاف، وتحسين الهضم خلال أيام الصيف الحارة.
