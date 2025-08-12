الثلاثاء 2025-08-12 02:05 م
 

ما الأطباق التي يجب تناولها في أيام الحر؟

الثلاثاء، 12-08-2025 12:55 م

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تنخفض الشهية بشكل طبيعي، ويتجه الجسم نحو الأطعمة الخفيفة والسريعة الهضم. بحسب خبراء، يعود ذلك لانخفاض حاجة الجسم إلى حرق الطاقة مقارنة بالشتاء، مما يقلل من الإحساس بالجوع.

ويُوصي الأطباء بالتركيز على الأطعمة التي ترطّب الجسم وتزوّده بالبروتينات، دون أن تكون دسمة أو ثقيلة. من أبرز النصائح:
الإفطار: غني بالبروتينات مثل البيض والجبن مع القليل من الخبز.
الغداء: طبق سلطة يحتوي على الدجاج، التونا، أو القريدس.
العشاء: وجبة خفيفة ومتوازنة مثل السلطة المكسيكية أو المتوسطية.
كما يُنصح بتناول الخضروات والفاكهة الغنية بالمياه والمعادن، مثل:
البندورة، الخيار، الخس، البطيخ، الدراق، والمشمش.


هذه الأطعمة تساهم في ترطيب الجسم، منع الجفاف، وتحسين الهضم خلال أيام الصيف الحارة.

 

النهار 

 
 
