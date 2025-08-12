5 أخطاء شائعة تُفقد كريم الوقاية من الشمس فاعليته

الوكيل الإخباري- رغم أهمية واقي الشمس في حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، إلا أن كثيرين يقعون في أخطاء تقلل من فعاليته، خصوصًا في الصيف. تعرف إلى أبرزها:

1️⃣ وضعه قبل السباحة مباشرة

يجب وضع الكريم قبل السباحة بـ20-30 دقيقة كي تمتصه البشرة جيدًا.

2️⃣ عدم استخدام كمية كافية

يُستخدم عادة أقل من نصف الكمية اللازمة. الكمية المثالية: ما يعادل إصبعين لكل منطقة بالجسم.

3️⃣ فرك الكريم بشدة

يُفضّل توزيع الكريم بلطف وتركه كطبقة واقية على البشرة دون فركه بالكامل.

4️⃣ نسيان مناطق حساسة

مثل العنق، الأذنين، أعلى القدمين، وفروة الرأس. وهي الأكثر عرضة للحروق.

5️⃣ تطبيقه بعد الوصول إلى الشاطئ

يجب وضع الواقي قبل الخروج بـ30 دقيقة، وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة.

🧴 نصائح إضافية:

استخدم قبعة ونظارات شمسية.

تجنّب الشمس بين الساعة 12 و4 عصراً.

حتى تحت المظلة... لا تنسَ الواقي! الرمال تعكس الأشعة الضارة.



📌 كل أنواع البشرة بحاجة إلى واقي شمس، حتى الداكنة منها.