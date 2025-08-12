الثلاثاء 2025-08-12 02:05 م
 

5 أخطاء شائعة تُفقد كريم الوقاية من الشمس فاعليته

تعبيرية
 
الثلاثاء، 12-08-2025 01:06 م

الوكيل الإخباري-   رغم أهمية واقي الشمس في حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، إلا أن كثيرين يقعون في أخطاء تقلل من فعاليته، خصوصًا في الصيف. تعرف إلى أبرزها:
1️⃣ وضعه قبل السباحة مباشرة
يجب وضع الكريم قبل السباحة بـ20-30 دقيقة كي تمتصه البشرة جيدًا.
2️⃣ عدم استخدام كمية كافية
يُستخدم عادة أقل من نصف الكمية اللازمة. الكمية المثالية: ما يعادل إصبعين لكل منطقة بالجسم.
3️⃣ فرك الكريم بشدة
يُفضّل توزيع الكريم بلطف وتركه كطبقة واقية على البشرة دون فركه بالكامل.
4️⃣ نسيان مناطق حساسة
مثل العنق، الأذنين، أعلى القدمين، وفروة الرأس. وهي الأكثر عرضة للحروق.
5️⃣ تطبيقه بعد الوصول إلى الشاطئ
يجب وضع الواقي قبل الخروج بـ30 دقيقة، وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة.

🧴 نصائح إضافية:
استخدم قبعة ونظارات شمسية.
تجنّب الشمس بين الساعة 12 و4 عصراً.
حتى تحت المظلة... لا تنسَ الواقي! الرمال تعكس الأشعة الضارة.


📌 كل أنواع البشرة بحاجة إلى واقي شمس، حتى الداكنة منها.

 

