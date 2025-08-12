في اليوم العالمي للشباب.. كيف نبني جيلا قويا وواعيا؟

الوكيل الإخباري- في كل عام، وتحديدًا في 12 أغسطس، يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للشباب. مناسبة رسمية أطلقتها الأمم المتحدة عام 1999 بهدف تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب، وتعزيز دورهم كشركاء أساسيين في التغيير والتنمية.

لكن السؤال الحقيقي اليوم هو: هل نزال نتعامل مع الشباب كـ "قادة المستقبل"، أم حان الوقت لنراهم كما هم فعلًا... قادة الحاضر؟



تحديات العصر في وجه الشباب

يعيش جيل اليوم في عالم سريع التغير، مليء بالفرص ولكن أيضًا بالتحديات الجادة، ومنها:

بطالة متزايدة رغم ارتفاع مستوى التعليم.

فجوة واضحة بين مهارات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.

ضغط نفسي متصاعد بفعل التكنولوجيا، المقارنات، والتوقعات المجتمعية.

أزمات عالمية مثل التغير المناخي، النزاعات، وعدم الاستقرار السياسي.

كل هذه الظروف تجعل من الشباب الجهة الأكثر تضررًا، لكنها أيضًا تدفعهم نحو الإبداع والمبادرة والابتكار أكثر من أي وقت مضى.



الشباب يصنعون الفارق... الآن

لقد تغيّر المشهد. لم يعد التغيير حكرًا على من هم في مواقع السلطة أو على أصحاب الخبرات الطويلة. اليوم، يقود الشباب تغييرات حقيقية من خلال:

ريادة الأعمال: إطلاق مشاريع صغيرة تحل مشكلات حقيقية في مجتمعاتهم.

النشاط الرقمي: استخدام وسائل التواصل كمنصات للتوعية والمناصرة والتأثير.

المبادرات المجتمعية: تأسيس جمعيات ومنظمات تقود حملات تطوعية وإنسانية.

صوتهم السياسي: المشاركة في صناعة القرار، والمطالبة بالحقوق والمساءلة.