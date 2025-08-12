5 عادات خاطئة تُحوّل الشاي من مشروب صحي إلى ضار

الوكيل الإخباري- رغم فوائده المعروفة، يمكن أن يتحوّل الشاي إلى مصدر للأذى إذا شربناه بطرق خاطئة. ينصح الخبراء بالانتباه إلى طريقة التحضير ووقت التخمير. وهذه أهم الأخطاء:

اضافة اعلان



1️⃣ الإفراط في التركيز

استخدام كمية كبيرة من أوراق الشاي يرفع نسبة الكافيين والتانينات، مما يسبب اضطرابات معوية وتأثيراً مدراً للبول.

2️⃣ ترك الشاي يتخمّر طويلاً أو شربه بارداً

الشاي القديم يفقد فوائده ويصبح بيئة لنمو البكتيريا.

3️⃣ شرب الشاي شديد السخونة

يؤذي الحلق والمعدة ويزيد خطر التهابات أو أورام على المدى البعيد.

4️⃣ تناوله على معدة فارغة

قد يسبب اضطراباً في الشهية ويؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.

5️⃣ شربه مباشرة بعد الأكل

يُضعف امتصاص الحديد والبروتين؛ الأفضل الانتظار 30 دقيقة بعد الوجبة.



📌 نصيحة أخيرة:

حضّر الشاي بعناية، بدرجة حرارة معتدلة، واتركه يتخمّر فقط لبضع دقائق... واستمتع بفوائده!