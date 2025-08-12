5 عادات خاطئة تُحوّل الشاي من مشروب صحي إلى ضار

1️⃣ الإفراط في التركيز
استخدام كمية كبيرة من أوراق الشاي يرفع نسبة الكافيين والتانينات، مما يسبب اضطرابات معوية وتأثيراً مدراً للبول.
2️⃣ ترك الشاي يتخمّر طويلاً أو شربه بارداً
الشاي القديم يفقد فوائده ويصبح بيئة لنمو البكتيريا.
3️⃣ شرب الشاي شديد السخونة
يؤذي الحلق والمعدة ويزيد خطر التهابات أو أورام على المدى البعيد.
4️⃣ تناوله على معدة فارغة
قد يسبب اضطراباً في الشهية ويؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.
5️⃣ شربه مباشرة بعد الأكل
يُضعف امتصاص الحديد والبروتين؛ الأفضل الانتظار 30 دقيقة بعد الوجبة.
📌 نصيحة أخيرة:
-
أخبار متعلقة
-
5 أخطاء شائعة تُفقد كريم الوقاية من الشمس فاعليته
-
هل يمكن التغلّب على الحساسية؟
-
ما الأطباق التي يجب تناولها في أيام الحر؟
-
بدائل طبيعية لحقن التنحيف.. 3 حميات فعالة بلا آثار جانبية
-
تحذير طبي.. مسكن آلام شائع الاستخدام قد يسبب قصور قلب قاتل
-
سر اللون الأحمر للدم والأزرق في الأوردة
-
خبير يشرح المخاطر الخفية للنعناع
-
مع ارتفاع درجات الحرارة.. متى يصبح "الجري" مخاطرة حقيقية؟