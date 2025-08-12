الثلاثاء 2025-08-12 02:05 م
 

5 عادات خاطئة تُحوّل الشاي من مشروب صحي إلى ضار

الوكيل الإخباري-   رغم فوائده المعروفة، يمكن أن يتحوّل الشاي إلى مصدر للأذى إذا شربناه بطرق خاطئة. ينصح الخبراء بالانتباه إلى طريقة التحضير ووقت التخمير. وهذه أهم الأخطاء:

1️⃣ الإفراط في التركيز
استخدام كمية كبيرة من أوراق الشاي يرفع نسبة الكافيين والتانينات، مما يسبب اضطرابات معوية وتأثيراً مدراً للبول.
2️⃣ ترك الشاي يتخمّر طويلاً أو شربه بارداً
الشاي القديم يفقد فوائده ويصبح بيئة لنمو البكتيريا.
3️⃣ شرب الشاي شديد السخونة
يؤذي الحلق والمعدة ويزيد خطر التهابات أو أورام على المدى البعيد.
4️⃣ تناوله على معدة فارغة
قد يسبب اضطراباً في الشهية ويؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.
5️⃣ شربه مباشرة بعد الأكل
يُضعف امتصاص الحديد والبروتين؛ الأفضل الانتظار 30 دقيقة بعد الوجبة.


📌 نصيحة أخيرة:

حضّر الشاي بعناية، بدرجة حرارة معتدلة، واتركه يتخمّر فقط لبضع دقائق... واستمتع بفوائده!

 

