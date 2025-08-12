الثلاثاء 2025-08-12 02:05 م
 

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الثلاثاء، 12-08-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون يهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.


وأضافت، إن شرطة الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد عبر بواباته الخارجية المختلفة، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

 
 
