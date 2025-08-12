مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون يهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.