مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.
وأضافت، إن شرطة الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد عبر بواباته الخارجية المختلفة، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
-
أخبار متعلقة
-
100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة
-
استشهاد عنصر بالدفاع المدني الفلسطيني في المواصي
-
3 شهداء في غارة إسرائيلية على مدينة غزة
-
5 شهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة
-
21 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم
-
رئيس وزراء أستراليا: نتنياهو في حالة إنكار للمعاناة في غزة
-
7 شهداء في قصف منزلين بحي الزيتون في غزة
-
الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلًا: استشهاد أكثر من 100 طفل جوعًا في غزة