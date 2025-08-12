بلدية عجلون تعزز خدمات النظافة وتطور البنية التحتية

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد البشابشة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن البلدية تبذل جهدا كبيرا في تنفيذ حملات نظافة مستمرة في مناطق عجلون عنجرة عين جنا والروابي بهدف إزالة مختلف التشوهات البصرية التي تؤثر على المنظر الجمالي وتعزيز النظافة العامة.
وأضاف، إن حملات التقليم وإزالة الأعشاب الجافة وتنظيف الجزر الوسطية تأتي ضمن خطة شاملة للحفاظ على المظهر الجمالي والسلامة العامة.
