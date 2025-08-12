بلدية عجلون تعزز خدمات النظافة وتطور البنية التحتية

الوكيل الإخباري- تواصل بلدية عجلون الكبرى جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات وتحسين البنية التحتية من خلال حملات نظافة شاملة وترسيخ مفهوم البيئة النظيفة في مختلف مناطق المحافظة.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد البشابشة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن البلدية تبذل جهدا كبيرا في تنفيذ حملات نظافة مستمرة في مناطق عجلون عنجرة عين جنا والروابي بهدف إزالة مختلف التشوهات البصرية التي تؤثر على المنظر الجمالي وتعزيز النظافة العامة.