الثلاثاء 2025-08-12 02:05 م
 

بدائل طبيعية لحقن التنحيف.. 3 حميات فعالة بلا آثار جانبية

تا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 12-08-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-   في ظل الانتشار الواسع لحقن التنحيف مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، يحذر الأطباء من آثارها الجانبية الخطيرة، أبرزها: الغثيان، الإمساك، التهاب البنكرياس، مشكلات في العينين والمرارة، وسط استخدام عشوائي دون إشراف طبي.

اضافة اعلان


وبدلاً من اللجوء إلى هذه الحقن، ينصح الخبراء بـ3 حميات غذائية طبيعية تساعد في تحفيز هرمون GLP-1 المسؤول عن كبح الشهية وخفض الوزن:


الحمية القليلة النشويات:
تخفض الشهية وتضبط مستويات السكر.
تعتمد على تقليل الكربوهيدرات وزيادة البروتينات.


حمية كيتو:
عالية الدهون والبروتين، قليلة جداً بالنشويات (20-50غ).
فعالة في حرق الدهون وخفض الوزن دون أعراض جانبية.


الصيام المتقطع:
يركز على توقيت الأكل أكثر من الكمية.
خيار آمن ومتاح للجميع، خاصة مع تقليل النشويات وزيادة النشاط البدني.

 

النهار 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تنفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

خ

تكنولوجيا روبوت يعزف الطبول باحتراف ويتعلم كالبشر!

ارشيفية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية ولجنة زكاة المناصرة تنفذان مشروع تكايا الطعام في مناطق من غزة

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية الأردن ومصر يوقِّعان 9 اتفاقيَّات ومذكَّرات تفاهم لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات

جثامين شهداء في

فلسطين 100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة

8ع7

منوعات ماذا تفعل عند انقطاع الكهرباء خلال موجة الحر؟

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية الطاقة والمعادن توجه رسالة هامة للأردنيين

عتهن78ع

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" والجامعة الأمريكية في مادبا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم التقني والتعاون الأكاديمي الصناعي



 
 





الأكثر مشاهدة