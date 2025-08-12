بدائل طبيعية لحقن التنحيف.. 3 حميات فعالة بلا آثار جانبية

الوكيل الإخباري- في ظل الانتشار الواسع لحقن التنحيف مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، يحذر الأطباء من آثارها الجانبية الخطيرة، أبرزها: الغثيان، الإمساك، التهاب البنكرياس، مشكلات في العينين والمرارة، وسط استخدام عشوائي دون إشراف طبي.

وبدلاً من اللجوء إلى هذه الحقن، ينصح الخبراء بـ3 حميات غذائية طبيعية تساعد في تحفيز هرمون GLP-1 المسؤول عن كبح الشهية وخفض الوزن:



الحمية القليلة النشويات:

تخفض الشهية وتضبط مستويات السكر.

تعتمد على تقليل الكربوهيدرات وزيادة البروتينات.



حمية كيتو:

عالية الدهون والبروتين، قليلة جداً بالنشويات (20-50غ).

فعالة في حرق الدهون وخفض الوزن دون أعراض جانبية.



الصيام المتقطع:

يركز على توقيت الأكل أكثر من الكمية.

خيار آمن ومتاح للجميع، خاصة مع تقليل النشويات وزيادة النشاط البدني.