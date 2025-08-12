بدائل طبيعية لحقن التنحيف.. 3 حميات فعالة بلا آثار جانبية

وبدلاً من اللجوء إلى هذه الحقن، ينصح الخبراء بـ3 حميات غذائية طبيعية تساعد في تحفيز هرمون GLP-1 المسؤول عن كبح الشهية وخفض الوزن:
الحمية القليلة النشويات:
تخفض الشهية وتضبط مستويات السكر.
تعتمد على تقليل الكربوهيدرات وزيادة البروتينات.
حمية كيتو:
عالية الدهون والبروتين، قليلة جداً بالنشويات (20-50غ).
فعالة في حرق الدهون وخفض الوزن دون أعراض جانبية.
الصيام المتقطع:
يركز على توقيت الأكل أكثر من الكمية.
خيار آمن ومتاح للجميع، خاصة مع تقليل النشويات وزيادة النشاط البدني.
