الثلاثاء 2025-08-12 02:05 م
 

هل يمكن التغلّب على الحساسية؟

ا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 12-08-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري-   تشير الدراسات إلى ارتفاع مستمر في حالات الحساسية حول العالم، سواء كانت حساسية موسمية أو غذائية. فقد ارتفعت نسبة الأطفال المصابين بالحساسية الغذائية من 3.4% إلى 5.8% في السنوات الأخيرة.

اضافة اعلان


🔹 ما هي الحساسية؟
هي تفاعل مفرط من الجهاز المناعي تجاه مواد غير ضارة (مثل الغبار، حبوب الطلع، أو بعض الأطعمة). يُطلق الجسم مادة "الهيستامين" التي تُسبب أعراضًا مثل الطفح، السعال، أو حتى صدمة تحسسية.


🔹 هل هناك علاج؟
نعم، أبرزها:
العلاج المناعي التقليدي: تعريض الجسم تدريجيًا للمادة المُحسسة عبر قطرات، أقراص أو حقن.
العلاج المناعي الغذائي: مثل علاج حساسية الفول السوداني الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء عام 2020، لكنه يتطلب إشرافًا طبيًا دائمًا.


أدوية حديثة: مثل "أوماليزوماب" الذي يُقلل من استجابة الجسم المفرطة ويُستخدم حاليًا لتسهيل العلاج المناعي وتطوير التحمل.


رغم أن علاج الحساسية لدى البالغين أصعب، إلا أن التقدم المستمر في العلاجات يُبشّر بإمكانية التكيّف وحتى التحسن مع مرور الوقت.

 

 

النهار 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تنفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

خ

تكنولوجيا روبوت يعزف الطبول باحتراف ويتعلم كالبشر!

ارشيفية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية ولجنة زكاة المناصرة تنفذان مشروع تكايا الطعام في مناطق من غزة

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية الأردن ومصر يوقِّعان 9 اتفاقيَّات ومذكَّرات تفاهم لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات

جثامين شهداء في

فلسطين 100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة

8ع7

منوعات ماذا تفعل عند انقطاع الكهرباء خلال موجة الحر؟

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية الطاقة والمعادن توجه رسالة هامة للأردنيين

عتهن78ع

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" والجامعة الأمريكية في مادبا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم التقني والتعاون الأكاديمي الصناعي



 
 





الأكثر مشاهدة