الثلاثاء 2025-08-12 02:04 م
 

"توزيع الكهرباء" توضح أسباب ارتفاع فواتير الصيف في العقبة والأغوار

عداد كهرباء
عداد كهرباء
 
الثلاثاء، 12-08-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-   أوضحت شركة توزيع الكهرباء أن السبب الرئيسي لارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف، خصوصا في العقبة والأغوار، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 45 درجة مئوية، ما يدفع السكان لتشغيل المكيفات على مدار 24 ساعة.

اضافة اعلان


وبيّنت الشركة، في منشور عبر صفحاتها، أن المكيف وحده قد يستهلك أكثر من 60% من قيمة الفاتورة.


وأضافت أنه بمجرد تجاوز الاستهلاك الشهري حاجز 600 كيلو واط، ينتقل المشترك إلى شريحة التعرفة الأعلى، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبلغ أكبر عن كل كيلو واط مستهلك.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تنفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

خ

تكنولوجيا روبوت يعزف الطبول باحتراف ويتعلم كالبشر!

ارشيفية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية ولجنة زكاة المناصرة تنفذان مشروع تكايا الطعام في مناطق من غزة

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية الأردن ومصر يوقِّعان 9 اتفاقيَّات ومذكَّرات تفاهم لتعزيز التَّعاون الثُّنائي في العديد من المجالات

جثامين شهداء في

فلسطين 100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة

8ع7

منوعات ماذا تفعل عند انقطاع الكهرباء خلال موجة الحر؟

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية الطاقة والمعادن توجه رسالة هامة للأردنيين

عتهن78ع

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" والجامعة الأمريكية في مادبا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم التقني والتعاون الأكاديمي الصناعي



 
 





الأكثر مشاهدة