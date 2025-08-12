"توزيع الكهرباء" توضح أسباب ارتفاع فواتير الصيف في العقبة والأغوار

الوكيل الإخباري- أوضحت شركة توزيع الكهرباء أن السبب الرئيسي لارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف، خصوصا في العقبة والأغوار، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 45 درجة مئوية، ما يدفع السكان لتشغيل المكيفات على مدار 24 ساعة.

وبيّنت الشركة، في منشور عبر صفحاتها، أن المكيف وحده قد يستهلك أكثر من 60% من قيمة الفاتورة.