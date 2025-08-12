"توزيع الكهرباء" توضح أسباب ارتفاع فواتير الصيف في العقبة والأغوار

وبيّنت الشركة، في منشور عبر صفحاتها، أن المكيف وحده قد يستهلك أكثر من 60% من قيمة الفاتورة.
وأضافت أنه بمجرد تجاوز الاستهلاك الشهري حاجز 600 كيلو واط، ينتقل المشترك إلى شريحة التعرفة الأعلى، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبلغ أكبر عن كل كيلو واط مستهلك.
