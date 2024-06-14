الجمعة 14-06-2024
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الجمعة، 14-06-2024 11:38 ص

الإسعافات الأولية الصحيحة لإنقاذ المصاب بلدغة أفعى

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الوكيل الاخباري - أعلنت الدكتورة أناستاسيا سيميونوفا أخصائية السموم، أن 5 ملايين إنسان في العالم يعاني من لدغات الثعابين سنويا، يتوفى منهم 130 ألف شخص.

وتشير الدكتورة، إلى أن لدغة الأفعى تعتبر مشكلة طبية معقدة في جميع أنحاء العالم لأن عواقبها خطيرة جدا. فما الذي يجب فعله في حالة تعرض الشخص لها.

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ووفقا لها، يجب في هذه الحالة تقديم الإسعافات الأولية على الفور - سواء أثناء النقل أو أثناء انتظار الأطباء. وتوصي بما يلي:


1 - نقل الشخص من منطقة الخطر واستدعاء سيارة الاسعاف
2 - تثبيت الطرف المصاب في وضعية مستقيمة
3 - نزع جميع المجوهرات والأساور والملابس الضيقة


4 - معالجة موضع الجرح بالماء والصابون أو بأي مادة مطهرة
5 - وضع ضمادة ضاغطة (غير شديدة) على موضع اللدغة
6- نقل الشخص المصاب في وضعية الاستلقاء فقط.


 




 

 


 

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