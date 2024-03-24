الحياكة تساعد على تهدئة العقل وخفض القلق

الوكيل الإخباري - قالت دراسة سويدية جديدة إن الحياكة تمنح من لديهم مشاكل نفسية إحساساً بالهدوء، وتعطيهم شعوراً بوجود بنية منظمة لحياتهم.



وحلّل فريق البحث من جامعة غوتنبرغ، 600 منشور على الإنترنت، في مواقع للفنون والهوايات، تضمنت دردشات من المشاركين في هذه المواقع عن هواياتهم، وعن حياتهم بشكل عام.

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وبحسب "هيلث داي"، وجد الباحثون دردشات بين أشخاص عن كيف ساعدتهم الحياكة على خفض التوتر، والحد من التفكير المفرط، وتقليل احتياجهم لأدوية القلق.



وبشكل عام، أفاد المشاركون بأن الحياكة حسّنت من صحتهم النفسية على المديين القصير والطويل.



وأفاد بعضهم بأن الحياكة جعلت تفكيرهم أكثر وضوحاً، وسهلت التحكم فيه وإدارته.



وفسر الباحثون هذه النتائج بـ 3 أسباب، أولاً: أن الحياكة تساعد على الاسترخاء، وثانياً: أنها وفرت نوعاً من الهوية لأصحاب هذه الهواية، وثالثاً: أنها توفر نوعاً من التنظيم لحياتهم.



وقالت النتائج إن الحياكة توفر لمن لديهم مشاكل نفسية كالقلق والتوتر والاكتئاب، مجالاً ترفيهياً، وتحسن من صحتهم النفسية، وتساعدهم على التعامل مع الحياة.

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