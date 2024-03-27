السبانخ أغنى الخضروات الورقية بالمغذيات

الوكيل الإخباري - يوصي خبراء التغذية بالخضروات الورقية الداكنة جزءاً من نمط الأكل الصحي، ويعتبر السبانخ الأفضل من بينها لمحتواه الفريد.



يحتوي الكوب الواحد من السبانخ غير المطبوخ على 7 سعرات حرارية فقط. ولكنه يوفر 121% من فيتامين "ك".

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وتبلغ كمية فيتامين "ك" الموجودة في السبانخ حوالي 4 مرات أكثر من الخس، وحوالي 5 مرات أكثر من البروكلي، و8 مرات أكثر من الملفوف.



وبحسب "مديكال إكسبريس"، توفر أوراق السبانخ أيضاً كمية أكبر من معادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد مقارنة بالملفوف والخس والبروكلي.



كما أن الخضروات الخضراء غنية بالمواد الكيميائية النباتية، وهي مركبات توجد غالباً في النباتات التي تتمتع بمجموعة من الخصائص المعززة للصحة.



وعن ذلك، يوضح جوزيف روبرتس، أستاذ التغذية المساعد بجامعة ولاية أريزونا "من المعروف منذ فترة طويلة أن هذه المركبات تعمل كمضادات للأكسدة، ما يساعد على مكافحة الالتهابات والشيخوخة. وقد بدأ الباحثون مؤخراً فقط في دراسة آليات حدوث ذلك".



وتعد السبانخ واحدة من أفضل المصادر النباتية للوتين، وهو نوع من الصبغات النباتية المعروفة باسم الكاروتينويد والتي ترتبط بتحسين صحة العين والدماغ.



ويحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد في الحماية من أمراض القلب والسكري والقولون.



لكن إذا كان لديك مخاوف تكوّن حصوات الكلى، يُنصح بتناول السبانخ باعتدال.

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