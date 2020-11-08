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الأحد، 08-11-2020 11:00 ص

الصحة العالمية تحذر من وباء جديد

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الوكيل الإخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية من وباء جديد قد يضرب البشرية، داعية العالم للاستعداد وتحسين ظروف التصدي له، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73.

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ولفت بيان للمنظمة إلى أن المجتمع الدولي في حاجة إلى "الاستعداد لوباء جديد الآن".


وقالت:" لقد رأينا خلال العام الماضي أن البلدان التي لديها بنية تحتية صحية قوية تتعلق بالتأهب للطوارئ تمكنت من التحرك بسرعة لاحتواء فيروس (سارس – كوف- 2) والسيطرة عليه".


ودعت مسودة الوثيقة  الدول إلى إعطاء الأولوية على أعلى مستوى سياسي لتحسين التأهب للطوارئ، وفقا لروسيا اليوم.


كما أشارت إلى الحاجة لضمان مكافأة مناسبة للمهنيين الصحيين، وأهمية تدريب العاملين الصحيين وتعزيز دور العاملين المحليين في المجال الطبي.

وشددت المنظمة العالمية على ضرورة ضمان أن تكون جميع البلدان مجهزة بشكل أفضل لاكتشاف (كوفيد – 19) وغيره من الأمراض المعدية الخطيرة والاستجابة لها.


ومن جهة أخرى، تعتقد منظمة الصحة العالمية أن المجتمع العالمي قادر على هزيمة الوباء من خلال العلم والتضامن.


وقال البيان إن وباء الفيروس التاجي على الرغم من أنه يمثل أزمة عالمية، إلا أن العديد من الدول والمدن نجحت في تفادي العدوى والسيطرة على انتقالها باستخدام نهج شامل قائم على الوقائع.

 

المصدر : البيان


 




 

 


 

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