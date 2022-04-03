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الأحد، 03-04-2022 03:27 م

العصائر والخشاف أهم مصادر الألياف خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون الخشاف والعصير الطازج إضافة مغذية لنظامك الغذائي خلال شهر رمضان. إنه مصدر مركّز للفيتامينات والمعادن والمواد الكيماوية النباتية التي تنظّف القولون وتزوّد الأمعاء بالألياف اللازمة لتفادي الإمساك، إلى جانب ترطيب الجسم بعد صيام النهار.

وتوفّر مشروبات الإفطار التقليدية التي تحتوي على التمر والمشمش والتين والقراصيا والزبيب والمكسرات جرعة قوية من الطاقة، والألياف، والمعادن والفيتامينات.

ويمكنك أيضاً تناول أنواع أخرى من عصائر الفاكهة الطبيعية والخضروات، مثل: التفاح والبرتقال والموز والجزر والفراولة (الفريز) والكيوي والأناناس.

ولأن الجسم لا يستطيع هضم الألياف، يساعد ذلك في دفع الطعام عبر القناة المعوية، وبالتالي لا يحدث إمساك نتيجة صيام ساعات النهار.

وتحتاج النساء في عمر بين 19 و50 عاماً إلى 25 غراماً من الألياف يومياً، بينما يحتاج الرجال من نفس العمر إلى 38 غراماً. وتقل الحاجة للألياف قليلاً بعد سن الـ 50، لتصبح 21 غراماً للمرأة و30 غراماً للرجل.

ومن الصعب توفير احتياجات الجسم من الألياف فقط عن طريق الخبز الأسمر والأرز البني والبقول، عبر وجبتين رئيسيتين في أيام رمضان، لذلك من الضروري تناول الخضروات والفواكه بقدر كافٍ، ويعتبر العصير الطبيعي ومشروبات الإفطار من مصادر زيادة الألياف.

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