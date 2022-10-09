القرنبيط أم البروكلي؟.. تعرف على الأكثر فائدة غذائيا

الوكيل الإخباري-يحظى القرنبيط والبروكلي بشعبية لدى الكثيرين حول العالم نظرا للفوائد الغذائية الكثيرة التي يوفرها هذان النوعان من الخضراوات.



ورغم التشابه في الشكل، إلا أن هناك عددا من الاختلافات التي تتعلق بالفوائد الغذائية لكل من البروكلي والقرنبيط.

اضافة اعلان

فوائد تناول البروكلي

يحتوي كوب من البروكلي النيء على 6 غرامات من الكربوهيدرات وكمية ضئيلة من الدهون و2.57 غراما من البروتين، وفقما ذكر موقع "ليف سترونغ".

وتبلغ السعرات الحرارية في كوب البروكلي 30.9 سعرة فقط، فيما يحتوي على 2.37 غراما من الألياف.



وبالنسبة للفيتامينات والمعادن، فإن نصف كوب فقط من البروكلي يحتوي على حوالي 70 بالمئة من القيمة اليومية الضرورية من فيتامين "سي" بحسب موقع "هيلث لاين".



كذلك يتميز البروكلي بأنه غني بفيتامين "كي" الذي يساعد على تخثر الدم وصحة العظام.



ومن مزايا البروكلي الغذائية أيضا أنه غني بالماء ومضادات الأكسدة ومركبات مثل الكاروتينات والكيرسيتين والسلفورافان، والتي أثبتت دراسات تأثيرها الإيجابي للوقاية من السرطان.

القرنبيط.. غذاء منخفض بالسعرات الحرارية

من حيث المغذيات الأساسية للقرنبيط، يحتوي كوب واحد منه كمية أقل قليلا من الكربوهيدرات مقارنة بالبروكلي، أي 5.32 غرام، وكمية ضئيلة من الأحماض الدهنية، و2.05 غرام من البروتين، كما أنه منخفض بالسعرات الحرارية بواقع 26.8 سعرة لكل كوب مقابل 30.9 للبروكلي.



يكمن الاختلاف الرئيسي بين نوعي الخضراوات، بأنه البروكلي يحتوي على 28.2 ميكروغرام من فيتامين "أي"، بينما لا يحتوي القرنبيط عليها.



ويقدم البروكلي ضعف كمية فيتامين "سي" التي يحتويها القرنبيط، وكذلك الأمر بالنسبة لفيتامين "كي" بمعدل 92.8 ميكروغرام.

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة