القلق يضاعف خطر الإصابة بمرض باركنسون

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كوليدج لندن أن خطر الإصابة بمرض باركنسون أعلى بمرتين على الأقل لدى المصابين بالقلق، مقارنة بمن لا يعانون منه.

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وتحقق البحث من وجود رابط بين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً وأصيبوا مؤخراً بالقلق، ووجود تشخيص لاحق لمرض باركنسون.



وبحسب "مديكال إكسبريس"، استخدم الفريق بيانات الرعاية الأولية في المملكة المتحدة بين عامي 2008 و2018، وتم تقييم 109 ألف مريض بالقلق بعد سن الـ50، ومقارنتهم بـ878 ألف شخص لم يعانوا من القلق.



وتتبع الباحثون سمات باركنسون، مثل: مشاكل النوم، والاكتئاب، والرعشة، وضعف التوازن، من وقت تشخيص القلق لديهم وحتى عام واحد قبل تاريخ تشخيص مرض باركنسون.



ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بمرض باركنسون زاد بمقدار الضعف لدى الأشخاص المصابين بالقلق، مقارنة بمجموعة التحكم.



أعراض مبكرة

كما أكدت النتائج أن أعراضاً مثل: الاكتئاب، واضطراب النوم، والتعب، وضعف الإدراك، وانخفاض ضغط الدم، والرعشة، والتصلب، واختلال التوازن، كانت عوامل خطر للإصابة بمرض باركنسون لدى المصابين بالقلق.



وقال الدكتور خوان بازو أفاريز، الباحث المشارك: "من المعروف أن القلق سمة من سمات المراحل المبكرة من مرض باركنسون، ولكن قبل دراستنا، لم يكن معروفاً خطر الإصابة بمرض باركنسون لدى من تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ويعانون من القلق".



