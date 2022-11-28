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الإثنين، 28-11-2022 09:12 ص

الكاجو كنز من المعادن .. ما فوائده ؟

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الوكيل الإخباري-قال مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إن الكاجو يتمتع بفوائد صحية جمّة، إذ أنه يحتوي على دهون قيّمة تمتاز بتأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية ومستوى الدهون في الدم.

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وأضاف المركز أن الكاجو يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة العين والجلد والعظام والعضلات والأعصاب، إذ أنه يحتوي على الفيتامينات A وB وE، ويزخر بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم.



وإضافة إلى ذلك، يشتمل الكاجو على الحمض الأميني "التربتوفان"، والذي يحتاجه الجسم لإنتاج هرمون السعادة "السيروتونين".

 

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