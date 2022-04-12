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الثلاثاء، 12-04-2022 08:19 ص

المكياج والعطر في رمضان.. هل يفسدان الصيام؟

د


الوكيل الإخباري - حرصت دار الإفتاء المصرية، على الإجابة على سؤال هام بالنسبة للفتيات وهو حكم المكياج والعطر في رمضان او تحديدًا في نهار رمضان.

أجابت: حكم استخدام المكياج للمرأة في نهار رمضان، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: «استخدام مستحضرات التجميل (المكياج)، في نهار رمضان بصورة لافتة للنظر، وقد خرجت عن حد الزينة  المباحة وهي خارج منزلها حرام».

وردًا على سؤال على هل المكياج يفسد الصيام؟ ، فقد أوضح أمين الفتوى، أن مستحضرات التجميل (المكياج) تفسد الصيام، أما إذا كان «مكياج» بسيط لا يكون ملفت للنظر فهو لا يفسد الصيام، موضحًا أنّ «المكياج» الخفيف غير الملفت مثل «الكحل، وترطيب الشفاه» لا يفطر ولا يفسد الصيام  إلا إذا دخل شيء منه إلى الجوف.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، حول حكم العطر في نهار رمضان، إن التطيب يجوز شرعًا للصائم في نهار رمضان، ولا حرج عليه فى ذلك، لافتًا إلى أنه يجب مراعاة ألا يصل شيء من الطيب إلى جوفه حتى لا يفسد الصيام.

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