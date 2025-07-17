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وفاة الطيار ألاردني سامي الزبيدي الصقور إثر سقوط طائرته في ليبيا

الطيار الأردني سامي عيد فلوات الزبيدي الصقور "أبو عباس"
الطيار الأردني سامي عيد فلوات الزبيدي الصقور "أبو عباس"
 
الخميس، 17-07-2025 11:36 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   نعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطيار الأردني سامي عيد فلوات الزبيدي الصقور "أبو عباس"، إثر سقوط طائرته في الأراضي الليبية.

ووفق الناشطون ينحدر الزبيدي من مخيم الشهيد عزمي المفتي في محافظة إربد.

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ونعى ناشطون المرحوم  عبر منشورات وتعليقات مؤثرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لعائلته ومحبيه .

 

 

 
 
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