وفاة الطيار ألاردني سامي الزبيدي الصقور إثر سقوط طائرته في ليبيا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطيار الأردني سامي عيد فلوات الزبيدي الصقور "أبو عباس"، إثر سقوط طائرته في الأراضي الليبية.



ووفق الناشطون ينحدر الزبيدي من مخيم الشهيد عزمي المفتي في محافظة إربد.

اضافة اعلان