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الثلاثاء، 02-08-2022 04:19 م

الموافقة على دواء جديد يمكنه تغيير حياة مرضى سرطان المثانة!

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الوكيل الإخباري - تلقى مرضى سرطان المثانة مؤخرا بعض الأخبار الإيجابية حيث تمت الموافقة على عقار جديد للاستخدام من قبل NHS.

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وصمم العقار المعني، nivolumab، للمرضى الذين يعانون من الضعف الشديد للخضوع للعلاج الكيميائي أو الذين تكون الآثار الجانبية شديدة عليهم.


وأظهرت التجارب أن الدواء يمكن أن يمنع السرطان من العودة بعد إزالة الورم مع عدم ظهور علامات السرطان على بعض المرضى لمدة ثلاث سنوات على الأقل.


ويعمل الدواء عن طريق مساعدة جهاز المناعة في الجسم على البحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها.


ورحّب بأخبار الموافقة على الدواء، بما في ذلك من قبل أخصائي الأورام البروفيسور توبياس أركيناو: "العديد من مرضى سرطان المثانة لدي لا يمكنهم تحمل العلاج الكيميائي. وهذا الدواء يعمل بشكل جيد للغاية وآثاره الجانبية أقل بشاعة".


ويتم علاج سرطان المثانة، تماما مثل أشكال السرطان الأخرى، بشكل أكثر فعالية عند تشخيصه مبكرا.

 

 

روسيا اليوم 

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