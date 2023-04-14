الجمعة 14-04-2023
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب عالميا بالقرب من أعلى مستوياتها في عام

الإسترليني يرتفع أمام الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر

الأردنيون يترقبون عطلة رسمية الأسبوع المقبل

تحذير من مشروب شهير في رمضان

أشغال الطفيلة تستكمل صيانة وإعادة تأهيل طريق حمامات عفرا المعدنية

الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس

عشرات الآلاف يتوافدون للقدس لأداء صلاة الجمعة في الأقصى

تحذير صحي جديد لمن يأخذون قيلولة

المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري الى 117,2 %

بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن

الجمعة، 14-04-2023 12:55 م

تحذير صحي جديد لمن يأخذون قيلولة

16589285971028867604


الوكيل الإخباري- أحيانا يكون من المغري الحصول على قيلولة في منتصف الظهيرة لمساعدتك على قضاء يومك.اضافة اعلان


لكن في تحذير لمن يغفو، اكتشف الخبراء أن قيلولة لمدة 30 دقيقة كل يوم قد تزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب. والرجفان الأذيني هو حالة قلبية تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وغالبا ما تكون سريعة بشكل غير طبيعي.

ويصيب أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويتعرض المصابون به إلى خمسة أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأقرانهم.

ولمعرفة ما إذا كان من الممكن ربط القيلولة بالحالة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 20000 شخص لم تكن لديهم ضربات قلب غير منتظمة.

وقام المشاركون بملء استبيان كل عامين وتم تصنيفهم إلى ثلاث مجموعات وفقا لمتوسط مدة القيلولة اليومية - لا شيء، أقل من 30 دقيقة أو 30 دقيقة وأكثر. ومقارنة بمن ينامون لفترة قصيرة خلال النهار، فإن أولئك الذين يغفون لمدة 30 دقيقة أو أكثر يوميا لديهم خطر مضاعف تقريبا للإصابة بالرجفان الأذيني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
643919274c59b76c07196ba9

صيام شديد.. ما تأثير وجبة واحدة في اليوم على جسدك؟

2023_4_10_21_5_49_71

تحذير من مشروب شهير في رمضان

اا

ما هو أفضل وقت لقياس الضغط في رمضان ؟

Steatose-hepatique

الشعور بضغط في هذا الجزء من البطن يدق ناقوس الخطر !

أنواع_التوت

5 أنواع من التوت يجب أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي الصيفي

62da94c74c59b72bd1300f3f

خبيرة تحذّر من مخاطر إنقاص الوزن بحقن دواء ضد مرض السكري