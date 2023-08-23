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الأربعاء، 23-08-2023 10:36 ص

تحذير من مخاطر حساسية الفول السوداني

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الوكيل الإخباري - قالت خبيرة التغذية الألمانية زابينه شنات، إن أعراض حساسية الفول السوداني تعد من أكثر أنواع حساسية الطعام شيوعاً، مشيرةً إلى أعراضها تتنوع بين البسيطة والخطيرة.

وأوضحت شنات أن الأعراض البسيطة لحساسية الفول السوداني تتمثل في آلام البطن والغثيان والقيء والإسهال ووخز وتورم في الفم واستجابات جلدية كالحكة والطفح الجلدي.

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أما الأعراض الخطيرة، فتتمثل في خفقان القلب وضيق التنفس وفقدان الوعي فيما يعرف بصدمة الحساسية، والتي قد تشكل خطراً على الحياة، لذا يجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.

 

ولتجنب هذه المتاعب الخطيرة، يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، التخلي عن الفول السوداني تماماً، وكذلك عن الأغذية، التي قد تحتوي عليه مثل المخبوزات والحلويات والوجبات الجاهزة. لذا ينبغي إلقاء نظرة متفحصة على مكونات هذه الأغذية قبل تناولها.

 

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