الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 08:51 م

تخزين البيض بهذا المكان يسبب التسمم

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الوكيل الإخباري - أثبتت عدة دراسات أجنبية أن سبب الإصابة ببكتيريا السالمونيلا الخطيرة، هو حفظ البيض في بوابة الثلاجة، وذلك لإحتواء قشرة البيض على بكتيريا تسمى "السالمونيلا"، حيث من المعروف أن هذا الفيرس يسبب تسممًا غذائيًا . 

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لعشرات الملايين الأشخاص كل عام وحتى يكون قاتلا في بعض الحالات، حسب منظمة الصحة العالمية.

 

لهذا علينا الانتباه الشديد لكيفية حفظ البيض واستهلاكه، وتتسم قشرة البيض بوجود حوالي 17 ألف مسام على سطحها وهذا لا يمنع دخول البكتيريا ويجعلها غير مقاومة للماء، لذلك من الضروري الحفاظ على درجة حرارة منخفضة للبيض للحفاظ عليه طازجا لفترة أطول.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية “USDA” لا ينبغي تخزين البيض في باب الثلاجة، حيث يتعرض البيض لدرجات حرارة متغيرة عند فتح الباب وإغلاقه، ويوصي الخبراء بوضعه على رف الأكثر برودة، بحيث تكون درجة الحرارة أقل من 4 درجات مئوية.

 

كما لا ينصح بإزالة البيض من الكرتون، فإذا تم وضع البيض في مساحة أكبر سيقوم بفقد الرطوبة وإطلاق ثاني أكسيد الكربون عبر المسام بشكل أسرع ويفسد أسرع كما يفضل وضع البيض في العلبة ونهايتها الحادة من الأسفل.

 

ومن الأفضل عدم غسل البيض فقد تحتوي القشرة على البكتيريا التي بالنتيجة ستخرق المسام وتؤدي إلى التسمم.

وينصح خبراء الصحة بحفظ بالبيض المسلوق في الثلاجة واستهلكه خلال أسبوع من الطبخ، كما يمكن تجميد البيض لمدة تصل إلى عام، يجب حفظ الطعام المتبقي المصنوع من البيض في الثلاجة وتناوله في غضون 72 إلى 96 ساعة.

وينصح أيضا بطهور البيض في درجات حرارة تزيد عن 70 درجة مئوية، وعند تحضير الأطعمة التي تحتوي على البيض النيئ، مثل المايونيز، حاول القيام بذلك مع البيض المبستر والمبرد بشكل صحيح.


المصدر - بلدنا اليوم 






 




 

 


 

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