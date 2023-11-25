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السبت، 25-11-2023 01:52 م

تعاني من كثرة الالتهابات بالجسم؟- نصائح لتقليل حدتها

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يحدث الالتهاب في أي مكان في الجسم، ويمكن أن يكون حادًا أو مزمنًا، والالتهاب الحاد هو استجابة طبيعية للإصابة أو العدوى، والالتهاب المزمن هو التهاب طويل الأمد لا يختفي، وقد يعاني البعض من كثرة وتكرار الالتهابات بالجسم.

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كيف يمكن تقليل حدة الالتهابات بالجسم؟


فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب:
- اتباع نظام غذائي صحي، عن طريق تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.


- ممارسة الرياضة بانتظام 30 دقيقة على الأقل من التمارين متوسطة الشدة معظم أيام الأسبوع.


- فقدان الوزن الزائد إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فقد يساعد فقدان الوزن في تقليل الالتهاب.


- التوقف عن التدخين، إذ يمكن أن يؤدي التدخين إلى زيادة الالتهاب.


- يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة الالتهاب، لذا من الضروري البحث عن التقنيات التي تساعد على تقليل الالتهاب.


- تجنب الأطعمة التي تعزز الاستجابات الالتهابية بالجسم مثل السكريات والمخبوزات، وقد تختلف الأطعمة من شخص لآخر.


- استشارة الطبيب للتوصل للسبب المؤدي للالتهاب لعلاجه أو اتباع التعليمات التي قد تساعد في تقليله.

 

 

الكونسلتو 

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