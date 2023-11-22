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الأربعاء، 22-11-2023 04:47 م

أسباب الجلطة الدموية خلف الركبة وطرق علاجها

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الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بجلطة دموية خلف الركبة، مما يتسبب في زيادة الشعور بالتعب وعدم القدرة على المشي في بعض الحالات مما يستوجب الانتباه جيدًا حول تفاقم الأعراض.

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أسباب الجلطة الدموية خلف الركبة
- العمر: فكلما تقدم العمر ازدادت فرص الإصابة بجلطة دموية.
- الجنس: عادًة ما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بجلطة دموية أكثر من الرجال.
- الأمراض المزمنة: حيث تزيد بعض الأمراض من فرص الإصابة بالجلطة خلف الركبة بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب.
- الحمل: عادًة ما يزيد الحمل من خطر الإصابة بجلطة دموية.
- الجراحة: تعتبر أحد الأسباب وراء الإصابة بجلطة دموية خلف الركبة.
- الأدوية: يمكن أن تزيد بعض الأدوية، مثل الأدوية التي تمنع التخثر، من خطر الإصابة بجلطة دموية.

 

أعراض الجلطة الدموية خلف الركبة
- ألم الركبة.
- تورم الركبة.
- احمرار في الركبة.
- دفء الركبة.
- صعوبة تحريك الركبة بشكل طبيعي.


تشخيص الجلطة الدموية خلف الركبة
يمكن تشخيص الجلطة الدموية خلف الركبة من خلال الفحص البدني والتاريخ الطبي والاختبارات بما في ذلك اختبارات الدم، والموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

 

علاج الجلطة الدموية خلف الركبة
- تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص.
- إجراء الجراحة لإزالة الجلطة.


طرق الوقاية من الجلطة الدموية خلف الركبة
- اتباع نظام غذائي صحي.
- ممارسة الرياضة بانتظام.
- الابتعاد عن التدخين.
- التحكم في الأمراض المزمنة والحصول على علاج مناسب.
- المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

 

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